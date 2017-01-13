Вышел альбом памяти Жанны Фриске

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 17:45

Вышел альбом памяти Жанны Фриске

Вышел альбом памяти Жанны Фриске

В “ITunes» прошла премьера музыкального сборника «Жанна Фриске — Я рядом!» [видео]

В “ITunes» прошла премьера музыкального сборника «Жанна Фриске — Я рядом!»

Это пластинка памяти певицы, которая умерла от рака мозга в 2015 году.

В альбоме двадцать три песни. Их исполнили Джиган, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков –младший, Анна Семенович, и многие другие друзья и коллеги Жанны.

Джиган feat. Жанна Фриске — Ты рядом (Official video).mp4.

В феврале прошлого года, подруга певицы Ольга Орлова выпустила трек «Прощай, мой друг», написанный Максимом Фадеевым. Идея вдохновила и других артистов, которые выходили с Жанной на одну сцену и близко с ней были знакомы.

. Музыка: Максим Фадеев Слова: Максим Фадеев, Ольга Орлова

А в это время Русфонд сделал новую попытку разобраться, куда пропали миллионы, собранные телезрителями на лечение певицы. Благотворительная организация, помогающая тяжелобольным детям, обратилась в Перовский суд Москвы с требованиями в отношении наследственного имущества певицы.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 17:45
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