«Уже развод?»: Сати Казанова рассказала о предательстве

Артистка одна улетает на Бали

Сати Казанова и ее супруг фотограф Стефано Тиоццо в феврале 2018 г.

Меньше года назад Сати Казанова впервые вышла замуж. Перед свадьбой, в интервью она призналась, что встретила фотографа Стефано Тиоццо в тот момент, когда уже перестала верить в любовь. К их знакомству на свадьбе друзей она отнеслась скептически, но постепенно он смог завоевать ее сердце. И все это время после свадьбы жизнь певицы была похожа на один большой медовый месяц, поэтому подписчики ее аккаунта в инстаграме были сильно удивлены ее резким заявлением.

«Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)», – пожаловалась исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.

«Говорят, что тираны в нашей жизни – самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами», – написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.

Поклонников очень взволновало это сообщение. «Надеюсь, что у вас все хорошо», – пишет один из пользователей. «Что уже развод?» –поинтересовался второй. «Сати, ты красотка,не грусти,самое главное у тебя есть большая,замечательная семья,родные люди!» – поддерживает исполнительницу третий.

Стоит отметить, что, если раньше Сати чуть ли не каждый день публиковала фото с супругом, то сейчас ее микроблог «опустел»: последний совместный снимок появился в соцсетях около двух недель назад. Кроме того, певица решила взять на время паузу в работе и улетает на Бали – преподавать йогу.

«Сбывается мечта! — поделилась своей радостью Сати. — Я еду на Бали в качестве преподавателя по йоге, а не просто отдохнуть. Программа будет невероятная, в ней будет все для познания себя: и йога для тела, и медитативные техники, звуковая терапия, мантропение… Все это мы готовим большой командой и с большой любовью. Конечно, будут и экскурсии по райскому и самому мистическому острову, который просто меняет людей».

Поклонники не поняли только одно: а как же муж? Или теперь Сати всегда будет путешествовать одна?