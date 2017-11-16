Умер актер Виталий Шаповалов: коллеги по театру на Таганке собирали деньги, чтобы спасти артиста

Актер Виталий Шаповалов умер от осложнений после операции на суставе

Народный артист России Виталий Шаповалов в 2003 году. Фото Эмиля Матвеева (ИТАР-ТАСС)

На сайте театра на Таганке появился некролог: умер прекрасный актер Виталий Шаповалов. Артист скончался в 78 лет в больнице, где ему провели операцию на суставе. Последние дни Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии.

Как бывает любовь, единственная на всю жизнь, так и в отношении профессии Виталий Шаповалов был однолюб. Фактически всю жизнь служил в театр на Таганке.

Пришел в легендарную труппу в 1968 году после окончания Щукинского училища. Тогда это был молодой театр, недавно образованный преимущественно из учеников Юрия Любимова. Он сыграл множество ролей в самых знаменитых постановках Таганки.

В спектакле «А зори здесь тихие» был старшиной Васковым, в «Преступлении и наказании» — Свидригайловым, в «Пугачеве» – Емельяном Пугачевым, в «Борисе Годунове» — Годуновым. Он был звездой Таганки, даже в окружении таких ярких индивидуальностей, как Высоцкий, Губенко, Филатов, Золотухин. И главное — очеь преданным Любимову соратником.

После того, как в 1985 году мастер оказался в так называемом изгнании и работал на западе, Шаповалов вместе с Вениамином Смеховым и Леонидом Филатовым перешли в труппу театра «Современник». Но то было «короткое увлечение». В 1987 году Шаповалова вернулся в театр на Таганке и дождался возвращения Любимова.

Тем не менее, когда лет восемь назад акетр сломал шейку бедра и надолго слег в больницу, Любимов его уволил из театра. А после отставки Юрия Петровича следующий руководитель театра Валерий Золотухин Шаповалова в труппе не восстановил.

Когда с Виталием Владимировичем случилась беда — снова потребовалась дорогостоящая операция на суставе, театр не бросил своего коллегу и начал сбор денег через социальные сети. Но увы, лечение не помогло.

Виталий Шаповалов запомнился по ролям в кино «Женщина в белом», «Грачи», «Мертвые души», «Смиренное кладбище», «Марш Турецкого» и многих других.