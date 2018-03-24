Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

mavit
Автор: mavit Март 24, 2018 17:45

Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

Агата Муцениеце после рождения дочери увлеклась танцами на шесте

Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

Спустя два года после рождения ребенка актриса смогла вернуть прежнюю спортивную фигуру

Дочь Агата Муцениеце и Павла Прилучного Мия еще совсем маленькая, а ее мама еще выглядит так, будто никогда не рожала. Спустя два года после рождения ребенка актриса не только смогла вернуть прежнюю спортивную фигуру, но кажется, даже стала еще стройнее и подтянутее. Обычно супруга звезды Первого канала не делится своими секретами красоты и стройности, но на днях все же решила показать фото со своей тренировки. Чем очень порадовала мужскую половину своего инстаграма, ведь занимается красавица-блондинка на пилоне. Одним из самых эротичных видов физической нагрузки. И судя по тому, как уверенно держится она на шесте, тренируется актриса уже давно и явно делает успехи.

Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

«Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто ГИГАНТСКОЙ! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное придти! А там уже, само собой. И потренировалась, как никогда, хорошо. И солнышко вылезло из-за тучек! И вот, день удался! И конечно, греет мысль, что я буду подтянутой и худой к лету», — подписала фото Агата Муцениеце.

Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

«Для мамы двоих детей вы ШИКАРНО выглядите!»; «Красотка»; «О-бал-деть! У тебя очень крутая супер фигура! Какая ты молодец! Правильно, всегда надо быть такой ухоженной и подтянутой! Тем более при таком муже!»; «Ты и так подтянутая и худая!»; «Вот это фигура. Боюсь представить, что же будет дальше», — оставили восхищенные комментарии подписчики Агаты.

Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

Надо отметить, что опубликовать фотографию с тренировки было смелым шагом для актрисы, ведь всем известен ревнивый нрав его супруга. Агата призналась, что иногда в своем недоверии муж все доводит до абсурда.

«Я всегда должна отписываться мужу, где и с кем нахожусь. И Паша читает все мои сообщения, в независимости от того, кто их пишет. Однажды я поехала к родственникам в Ригу. У супруга тогда были съемки, и он не смог меня сопровождать. В гости к нам приехал мой двоюродный брат из Эстонии. В смс Паша меня спрашивает, что я делаю. Я без задней мысли отвечаю: «Жгу костер с Лешей». И все, понеслось: «Кто такой Леша? Почему я его не знаю»? Я тут же все объяснила мужу. Но Паша — это Паша, ревнует ко всем. Ему все время кажется, что кто-то на меня смотрит».

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 24, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • шох

    шох

    как скачать игры

    Читать статью
  • умарл

    умарл

    лучше не бывает

    Читать статью
  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии