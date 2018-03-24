Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный
Агата Муцениеце после рождения дочери увлеклась танцами на шесте
Спустя два года после рождения ребенка актриса смогла вернуть прежнюю спортивную фигуру
Дочь Агата Муцениеце и Павла Прилучного Мия еще совсем маленькая, а ее мама еще выглядит так, будто никогда не рожала. Спустя два года после рождения ребенка актриса не только смогла вернуть прежнюю спортивную фигуру, но кажется, даже стала еще стройнее и подтянутее. Обычно супруга звезды Первого канала не делится своими секретами красоты и стройности, но на днях все же решила показать фото со своей тренировки. Чем очень порадовала мужскую половину своего инстаграма, ведь занимается красавица-блондинка на пилоне. Одним из самых эротичных видов физической нагрузки. И судя по тому, как уверенно держится она на шесте, тренируется актриса уже давно и явно делает успехи.
«Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто ГИГАНТСКОЙ! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное придти! А там уже, само собой. И потренировалась, как никогда, хорошо. И солнышко вылезло из-за тучек! И вот, день удался! И конечно, греет мысль, что я буду подтянутой и худой к лету», — подписала фото Агата Муцениеце.
«Для мамы двоих детей вы ШИКАРНО выглядите!»; «Красотка»; «О-бал-деть! У тебя очень крутая супер фигура! Какая ты молодец! Правильно, всегда надо быть такой ухоженной и подтянутой! Тем более при таком муже!»; «Ты и так подтянутая и худая!»; «Вот это фигура. Боюсь представить, что же будет дальше», — оставили восхищенные комментарии подписчики Агаты.
Надо отметить, что опубликовать фотографию с тренировки было смелым шагом для актрисы, ведь всем известен ревнивый нрав его супруга. Агата призналась, что иногда в своем недоверии муж все доводит до абсурда.
«Я всегда должна отписываться мужу, где и с кем нахожусь. И Паша читает все мои сообщения, в независимости от того, кто их пишет. Однажды я поехала к родственникам в Ригу. У супруга тогда были съемки, и он не смог меня сопровождать. В гости к нам приехал мой двоюродный брат из Эстонии. В смс Паша меня спрашивает, что я делаю. Я без задней мысли отвечаю: «Жгу костер с Лешей». И все, понеслось: «Кто такой Леша? Почему я его не знаю»? Я тут же все объяснила мужу. Но Паша — это Паша, ревнует ко всем. Ему все время кажется, что кто-то на меня смотрит».
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий