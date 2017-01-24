Юля Волкова засветила интимную татуировку

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 05:45

Юля Волкова засветила интимную татуировку

Юля Волкова засветила интимную татуировку

Поклонники пытаются понять, что же изображено на рисунке

Сейчас певица находится в теплых краях, где отдыхает от трудов праведных.

Юля Волкова еще в свою бытность в группе tATu начала делать себе татуировки. Сейчас на ее теле немало рисунков — на шее, руках, животе, спине, ноге…Посвящены они и мужчинам, и ее детям, и разным важным событиям в ее жизни. И вот, оказалось, что видели-то мы не все.

Сейчас певица находится в теплых краях, где отдыхает от трудов праведных. И, конечно же, делится в Инстаграме своими фотографиями в купальниках разной степени закрытости.

Для начала подписчики обратили внимание на то, что 31-летняя артистка феноменально выглядит для мамы двоих детей. Живот плоский и подкаченный, будто и не рожала. «Красота, изящество, безупречные пропорции.

Восхитительная грация!!! Хорошего отдыха для совершенно Прекрасной!» — радуются поклонники.

Разглядев фигуру, поклонники бросились обсуждать татуировки. И многие, конечно же, обнаружили, что и на интимном месте у певицы есть какой-то рисунок. Какой — не ясно: лишь краешек «татушки» выглядывает из бикини. Татуировка, кстати, у артистки уже давно. Но до этого она ее не показывала «широкой общественности».

К слову, многие наши артисты делают себе татуировки — есть рисунки на теле у Сергея Лазарева, Евгения Плющенко, Леры Кудрявцевой, Виктории Дайнеко, певицы Максим, Тины Канделаки, Тимати и многих других.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 05:45
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