Юная супруга 52-летнего Александра Гордона родила второго ребенка

Пол и имя новорожденного молодые родители пока не называют

Между тем, новорожденный малыш стал уже вторым совместным ребенком Александра и Нозы

Несмотря на мнение скептиков, что разница в возрасте 30 лет не способствует крепости брака, 22-летняя Ноза Абдулвасиева и 52-летний Александр Гордон уже несколько лет счастливы вместе. Более того, на днях стали родителями второго малыша. Ребенок появился на свет в одном из столичных перинатальных центров. О том, что у супругов родился малыш, рассказала главный врач медучреждения.

«Удивительная пара — Он — молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», бывший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года, не задающий никаких вопросов, говорящий.. «Ноза… ты сможешь, любимая», и «Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки….». И Она — молодая, зрелая, умная, мудрая женщина, 20-ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией — «Я счастлива… просто счастлива..». С Днем рождения нашего маленького Гордона! (второго, и, надеюсь, не последнего!) Ура! (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. kp.ru)» — написала в соцсети доктор.

Между тем, новорожденный малыш стал уже вторым совместным ребенком Александра и Нозы. В 2014 году молодая жена подарила Гордону еще одного сына, которого назвали Александром. Не так давно телеведущий признался, что часто балует своего двухлетнего ребенка. «Я сейчас нахожусь в таком возрасте и такая разница у меня с ребенком, что я могу его не воспитывать, а баловать.Пусть его мама будет «зверем», а я так…» — рассказал Гордон.

Напомним, что у телеведущего также есть дети от предыдущих браков: дочки — 28-летняя Анна и четырехлетняя Александра.