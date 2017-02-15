Зачем российские знаменитости раздеваются в соцсетях

Часто за этим может стоять неуверенность в себе, говорят психологи [фото]

Глюк’оZа смело публикует откровенные снимки в Инстаграм.

Они живут по принципу «ни дня без фото в соцсетях». И большинство кадров демонстрируют прекрасные формы красавиц в разной степени обнаженности. В бикини на пляже, в ванне в облачке пены, в нижнем белье, в открытых вечерних платьях… Казалось бы, ну сколько можно — ведь их давно признали секс-символами и запечатлели на обложках глянцевых журналов. Но они продолжают оголяться по любому поводу. Мы решили выяснить, что движет звездами, которые обожают публиковать откровенные снимки в интернете.

1. Виктория Лопырева

Вика завоевала титул «Мисс Россия» в 2003 году и с тех пор не устает доказывать свой гордый статус. Модель, телеведущая и светская львица порхает по всему миру: сегодня у нее ужин в Дубае, завтра — фотосессия на Сен-Бартсе. За приключениями блондинки поклонники наблюдают через ее микроблог.

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2. Наталья Ионова

Согласны, у Глюк’оZы идеальное тело — наверное, именно поэтому в соцсетях мы чаще видим ее раздетой, чем одетой. Откровенные снимки певицы даже спровоцировали волну слухов о том, что в семье звезды шоу-бизнеса и ее мужа, бизнесмена Александра Чистякова, не все гладко. Мол, Наталья публикует «голые» фото, чтобы привлечь внимание второй половинки. Артистка от сплетен отмахивается. И говорит, что супруг не возражает против ее фотосессий, ведь они только стимулируют их отношения.

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Наталья всегда щедро делится отпускными снимками. Фото: Инстгарам.

Несколько лет назад артистка сделала пластику груди… Фото: Инстгарам.

…и теперь это ее любимая часть тела. Фото: Инстгарам.

3. Анастасия Волочкова

После знаменитой фотосессии на Мальдивах балерина пережила второе рождение. Пляжные снимки топлес сделали ее звездой интернета, и с тех пор Анастасия не устает подкидывать дровишек в топку общественного интереса. Ради эффектного кадра Волочкова готова терпеть жару и стужу, одинаково легко позируя в бикини на солнечном пляже и в ледяной купели. А на днях Настя смело легла обнаженной грудью в снег — притом что столбик термометра в тот день опустился до минус 19 градусов.

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4. Вера Брежнева

Певица четвертый год подряд побеждает в рейтинге самых сексуальных женщин страны (по версии известного мужского журнала). В отечественных масштабах это все равно что рекорд Памелы Андерсон, 13 раз появлявшейся на обложке «Плейбоя» — больше, чем кто-либо в истории издания. У Веры хорошая фигура, которую она не устает демонстрировать в Инстаграме. Запас ее купальников неиссякаем, ведь она — лицо известной итальянской марки пляжной одежды. Чем не повод опубликовать очередную фоточку в бикини? И себя показать, и компанию-спонсора прорекламировать.

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5. Светлана Бондарчук

С тех пор, как она официально подтвердила свой развод с Федором Бондарчуком, мы наблюдаем снимки Светланы в неглиже чуть ли не чаще, чем за всю ее былую модельную карьеру. Инстаграм экс-супруги режиссера — наглядный пример того, какую фигуру хотела бы иметь любая женщина в 48 лет. А ведь Светлана еще и дважды бабушка. Что тут скажешь — завидовать будем.

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6. Ксения Собчак

Да, она давно не «блондинка в шоколаде». Сегодня Собчак — журналистка, ведущая оппозиционного телеканала и редактор журнала о моде и стиле. Но приемчики времен «Дома-2» по-прежнему помнит: скандал — наше все, поэтому нет ничего эффективнее вовремя опубликованной «голой» карточки. И хотя раздевается 35-летняя Ксения в последнее время не так часто, как раньше, зато делает это гораздо смелее. Чего стоит, например, недавняя фотосессия: полностью обнаженная Собчак на последних месяцах беременности украсила обложку известного журнала.

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7. Ольга Бузова

Развод и девичья фамилия: расторгнув брак с Дмитрием Тарасовым и поменяв паспорт, Ольга Бузова принялась с удвоенной силой привлекать внимание к своим прелестям. Теперь можно, ведь она – официально девушка на выданье. Уверены, долго в завидных невестах телеведущая не засидится. На Инстаграм Оли подписаны 8 миллионов человек – хоть один из них да окажется ее прекрасным принцем.

Оля Бузова теперь — девушка на выданье. Так что может позволить себе показать товар лицом. Фото: Инстгарам.

8. Ани Лорак

Сложно поверить, что ее супруг – турецкоподданный и вообще строгий мусульманин: похоже, Мурат Налчаджиоглу, в отличие от многих соотечественников, сквозь пальцы смотрит на пляжные фотосессии жены. Что вполне понятно, ведь красота Ани – один из ее козырей, обеспечивающих не только внимание поклонников, но и стабильные гонорары.

Ани Лорак — обладательница идеальной фигуры. Фото: Инстгарам.

К счастью, турецкий супруг звезды не запрещает ей фотосессии в бикини. Фото: Инстгарам.

9. Настя Каменских

Когда-то участница дуэта «Потап и Настя» была пышечкой с аппетитными формами. Устав отбиваться от журналистов, вечно подозревающих певицу в «интересном положении», Настя Каменских села на жесткую диету и похудела на целых три размера. Отказ от жареной картошки и тортиков со сливочным кремом сказались благотворно: теперь артистка делится в Инстаграме не только секретами своей диеты, но и соблазнительными карточками в бикини.

Настя Каменских тщательно следит за фигурой и не позволяет себе вновь поправиться. Фото: Инстгарам.

10. Анфиса Чехова

Привычка дразнить зрителей полуобнаженными прелестями появилась у телеведущей еще во времена программы «Секс с Анфисой Чеховой». И хотя сегодня она – глубоко замужняя женщина и мама четырехлетнего Соломона, в ее микроблоге нет-нет, да и промелькнет фото в бюстгальтере или в кружевном боди. Зачем, спросите вы? Исключительно из меркантильных соображений: Анфиса рекламирует нижнее белье для женщин с пышными формами.

Анфиса теперь раздевается только по делу — если ей нужно что-то прорекламировать. Фото: Инстгарам.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нагота требует жертв

— Артистические люди — личности нарциссического склада, им важно чувствовать реакцию публики — восхищение, сексуальное возбуждение, зависть, — объясняет психолог Светлана Бояринова. — И если у творческих мужчин популярный способ привлечь внимание — что-нибудь обругать, то главное оружие дам — красота. Особенно сейчас, когда в моде культ физического совершенства и здоровый образ жизни.

Часто за раздеванием скрывается неуверенность в себе: «Ну скажите, что я молода и прекрасна, как 10 лет назад!» — безмолвно просит поп-дива.

Но привычка скидывать одежду — удар по имиджу. Если ты сняла одежду и прикрылась фиговым листом, тебя будут воспринимать как сексуальный объект, а не как хорошую певицу или актрису. Вспомним Сильвию Кристель: после главной роли в фильме «Эммануэль» режиссеры воспринимали ее только как секс-символ. Мы никогда не узнаем, был ли у нее настоящий драматический талант.