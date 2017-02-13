Задержанный в Орле с наркотиками автор хита «Патимейкер» отделался штрафом

Он утверждает, что привез марихуану из Голландии [видео]

Певцу грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

«Комсомолке» стали известны подробности громкого пятничного задержание на вокзале Орла известного рэпера, исполнителя хита»Патимейкер» Виталия Пики. Оказалось, что найденное у певца вещество действительно – наркотик.

— Во время обыска у него было обнаружено 0, 95 граммов марихуаны. За незаконный оборот наркотических средств был составлен административный протокол, — сообщила «КП» Инна Таль, старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орел.

Певцу грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей. Кроме того, орловские правоохранители заподозрили рэпера в контрабанде. Как рассказал сам певец, марихуану он купил в Амстердаме. Так ли это, предстоит узнать столичным полицейским. Материалы проверки орловские правоохранители отправили по месту прописки Виталия Пики.

Тем временем концерт в пятницу состоялся. Обошлось без ЧП.

Напомним, рано утром в пятницу, 10 февраля, на вокзале в Орле был задержан известный российский рэпер, исполнитель хита»Патимейкер» Виталий Пика. Подозрительного мужчину заметил сотрудник линейного отдела. Как удалось выяснить «КП», внимание стража порядка привлек тот факт, что певец шатался из стороны в сторону, а заметив человека в погонах, попытался обойти его стороной.

ДОСЬЕ «КП»

Рэппер Пика родом из Ростова на Дону. Он стал популярен благодаря треку «Патимейкер», который на Ютубе уже собирал миллионы просмотров

Патимейкер.