Закулисье «Золотого орла»: Михалков с перевязанной рукой и Янковский с экс-невестой Абрамовича

и Янковский с экс-невестой Абрамовича» />

На «Мосфильме» отгремела престижная кинопремия [фото]

Никита Михалков — как всегда, хорош собою, но вот беда — с перевязанной рукой

В одном из самых знаковых для киношной братии месте, в первом павильоне «Мосфильма» в минувшую пятницу раздавали «орлов».

Вот аккуратно снимает калоши в гардеробе мэтр отечественного кинематографа Андрон Кончаловский. Он еще не знает, что через пару часов его фильм «Рай» получит главный приз на «Золотом орле».

Мэтр отечественного кинематографа Андрон Кончаловский сдает калоши в гардеробФото: Евгения ГУСЕВА

А вот прошествовал в зал Никита Михалков. Как всегда, хорош собою, но вот беда — с перевязанной рукой.

Улыбаясь в фирменные усы, вежливо держит перед журналистами отчет, мол, практически «попал под лошадь».

— После прогулки на лошади, когда спрыгивал с нее, поскользнулся и порвал бицепс, — беседует с «акулами пера» Никита Сергеевич.

А вот на «красной дорожке» премии появляется ещё одна светская сенсация. 26-летний наследник клана Янковских Иван ведет под руку новую девушку.

Иван Янковский и Александра НовиковаФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним: пару месяцев назад Иван Янковский расстался со своей коллегой, театральной актрисой Верой Панфиловой, дочерью рокера Константина Кинчева. Теперь рядом с ним не менее известная дама — дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра. За плечами у Александры роман с сыном олигарха Романа Абрамовича Аркадием.

Ну и, конечно, звезды кино, как всегда, продемонстрировали публике свои лучшие наряды.

Мы попросили дизайнера Влада Торхова оценить оригинальность платьев и костюмов знаменитостей.

Дизайнер Влад Торхов. Фото из личного архива Влада Торхова

1. Иван Янковский и Александра Новикова.

— Милая и романтичная пара, прекрасно дополняют друг друга. Производят впечатление легких и жизнерадостных людей. Выглядят без особого шика, излишней пафосности, но со вкусом.

Одеты согласно статусу мероприятия.

2. Юлия Пересильд.

— Юлия, возможно, спутала премию и бал вампиров? Странные пуговицы и пояс декорируют образ. Дизайнер хотел совместить в платье гусарский китель и женственный образ? Так надо было сразу шить пальто! Чокер из бархатной ленты… Когда же их уже все снимут?! Это не модно, это моветон. Все в них. Где индивидуальность? Приятно сглаживает впечатление от наряда укладка и макияж. Нежно, лаконично, подчеркивают прекрасные черты Юлии. Сразу видно, что стилист — мастер своего дела.

Юлия ПересильдФото: Евгения ГУСЕВА

3. Елена Исинбаева.

— Шикарный образ уверенной и успешной женщины. Ничего лишнего: эффектное платье, дорогие украшения, классические туфли-лодочки. Все говорит о прекрасных манерах и отменном вкусе олимпийской чемпионки.

Елена ИсинбаеваФото: Евгения ГУСЕВА

4. Алексей Пиманов и Ольга Погодина.

— Классика — именно это слово характеризует данную пару. Всем своим внешним видом, даже в деталях гардероба, они демонстрируют уверенность и заботу друг о друге. Алексей — надежная опора, Ольга — счастливая избранница своего супруга. Киношная «укротительница тигров» демонстрирует своим образом консервативность во взглядах, о чем можно судить по классической сумке «Шанель 2.55», элегантном платье в пол и неброских вечерних серьгах, идеально выглядывающих из под короткой стрижки Ольги.

Алексей Пиманов и Ольга ПогодинаФото: Евгения ГУСЕВА

5. Анна Снаткина.

— На мой взгляд, попытка примерить образ Натали Портман провалилась. Примерять на себя голливудский образ с открытыми плечами и не скорректировать следы от купальника? Я бы посоветовал Анне сменить стилиста. За украшения «5+», все подобрано согласно мировым ювелирным тенденциям.

Анна СнаткинаФото: Евгения ГУСЕВА

6. Елена Яковлева.

— Любимая всеми актриса одета скромно, но дорого, стильно и со вкусом. Металлические элементы в обуви и аксессуарах (в сочетании с черным цветом различных текстур) говорят о стойком и властном характере кинозвезды.

Елена ЯковлеваФото: Евгения ГУСЕВА

7. Светлана Иванова и Джаник Файзиев.

— Светлана — очень красивая девушка. Но к ее наряду есть вопросы. Платье в пол из металлизированной ткани, как мне кажется, напоминает плохо сшитый пакет. Даже клатч «Боттега Венета» не в силах спасти ситуацию. А Джаник промахнулся с обувью, выбрав для церемонии старомодные ботинки с квадратным «носом».

Светлана Иванова и Джаник ФайзиевФото: Евгения ГУСЕВА

8. Марина Зудина и Павел Табаков.

— Мама и сын демонстрируют уровень звезд мировой величины. Они словно члены королевской семьи. Ничто так не добавляет солидности и сексуальности мужчинам, как костюм тройка и бабочка. Образ Марины четкий и спланированный, о чем говорит баланс длины колье, гармонично вписывающийся в декольте актрисы. Такая пара матери и сына достойна подражания! Браво!

Марина Зудина с сыном Павлом ТабаковымФото: Евгения ГУСЕВА

9. Екатерина Шпица.

— Замечательная актриса, привлекательная девушка. Екатерина, где же вы взяли это платье? Здесь все-таки кинопремия, а не выпускной бал 00-годов.

Екатерина ШпицаФото: Евгения ГУСЕВА

10. Татьяна Навка.

— «Кармен российского фигурного катания», бриллиант стиля и элегантности на премии «Золотой Орел». Все-таки не зря СМИ наградили Татьяну званием «Самой стильной спортсменки». В ее образе все идеально: от подобранного платья и украшений, до улыбки и манеры поведения на светских раутах. Не знаете, какой подобрать себе лук? Вдохновляйтесь образами Татьяны Навки.

Татьяна НавкаФото: Евгения ГУСЕВА