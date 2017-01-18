Жасмин отдает четырехлетнюю дочь в школу Пугачевой

Певица уверена, что Алла Борисовна сделает из нее артистку

Дочь Маргариту Жасмин родила в браке с молдавским бизнесменом Иланом Шором.

В апреле прошлого года Жасмин в третий раз стала мамой: артистка родила сына Мирона. Сейчас малыш подрос, и певица уверяет, что он уже проявляет творческие способности — подпевает колыбельным.

Средняя дочь Жасмин Маргарита в свои 4 года тоже мечтает стать певицей. Именно поэтому Жасмин решила отдать ребенка в Мастерскую эстрадного искусства Аллы Пугачевой. Напомним, Примадонна создала свою творческую мастерскую три года назад. Звездных детей в школе Пугачевой мало. В основном там учатся ребята из обычных семей, прошедшие кастинг.

— Алла Борисовна говорит, что у детей голос проявляется после пяти лет, — рассказывает Жасмин. — Пока Маргариту она не смотрела, но в ближайшее время, надеюсь, дочка станет ее ученицей.

Маргарита хорошо поет, танцует, говорит по-английски.

— Танцами с дочкой занимается учитель из Дагестана, — говорит Жасмин. — В свое время национальные танцы изучал и мой старший сын Миша (от первого брака. — Ред.). Мне хочется, чтобы дети знали культурные корни своей мамы.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит учеба у Примадонны

— Меня замучили вопросом, сколько стоит обучение, — призналась Пугачева на недавней встрече с журналистами. — Немыслимые какие-то цены называют! Обучение стоит 39 тысяч рублей в месяц. Да, это не маленькая сумма. Лично я тут пока ничего не получаю. Но другим педагогам надо платить. Я вообще хочу пробить для детей из многодетных семей не только бесплатное обучение, но и стипендию, чтобы была возможность им доплачивать.