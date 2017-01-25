Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова: Мы ждали нашу дочку десять лет

Год назад композитор Игорь Николаев и его жена, певица Юлия Проскурякова, стали родителями: у них родилась дочка Вероника

Юля уже вышла на работу: говорит, мужу тяжело обеспечивать семью в одиночку.

Мы встретились с Юлией и расспросили молодую маму о том, что с тех пор изменилось в жизни пары.

Очаровала Пугачеву

— Изменилось буквально все! — призналась Юлия. — Я внутренне преобразилась. Я наконец исполнила свою самую главную функцию. Мне кажется, это главное, к чему должна стремиться женщина. Это вовсе не значит, что мир замыкается только на ребенке, но каждая женщина должна стать мамой.

— Вероника — долгожданный ребенок?

— Конечно! Мы пытались зачать ее 10 лет. Но все никак не получалось. И вот однажды перед Новым годом мне приснилось, что я родила ребенка. Я увидела это очень отчетливо, во всех подробностях. Помню, как во сне просила скорее принести мне малыша, чтобы его покормить. Так переживала, что мой ребенок голодный. Я запомнила каждую деталь вокруг. Наверное, это было то, что называют вещим сном. А через год все это повторилось, только уже наяву.

— Пришлось ли как-то переделывать свой график?

— Да, безусловно. Пришлось многое менять, чтобы больше проводить времени с дочкой. Я всегда кормлю только сама — не доверяю смесям. Нужно заниматься с Вероникой, читать. Дочка усваивает все очень быстро.

— Вы уже вернулись к работе?

— Игорю тяжело одному тащить всех нас, поэтому я должна ему помогать. Но у нас есть помощники — бабушка с дедушкой, также мы наняли няню. Кстати, очень любит нянчиться с дочкой и Алла Борисовна (Пугачева. — Ред.), она уже пророчит малышке сцену и готова заниматься с ней музыкой. Они быстро поладили. По случаю крестин Алла Борисовна преподнесла Веронике замечательные подвески в виде ангелочков.

«Первые дни мы боялись за ее жизнь»

Вероника родилась очень слабой, но сейчас нагнала сверстников.Фото: Instagram.com

— Как воспитываете дочку?

— Разговариваем, поем колыбельные. Весь наш досуг — это наша дочь. Сейчас она уже начинает слова произносить: дай, покажи. Каждый день что-то новенькое.

— Вероника родилась раньше срока, это внесло коррективы в ее воспитание?

— Малышка появилась у нас в Юрмале раньше времени: роды застали меня на отдыхе, причем я рожала в обычном государственном роддоме. Вообще я планировала рожать в Москве, но Вероника решила иначе. Первое время она не могла плакать из-за недостаточного объема легких. Нам было тяжело это видеть, она была такой крохотной и беспомощной. Нужно было ее будить и кормить 8 — 10 раз в день. Каждый день мы вели учет веса и роста. Довольно долго кормили Веронику только специальными гипоаллергенными продуктами, не выносили на открытый воздух, буквально пылинки сдували. К счастью, Вероника оказалась сильной, она старалась, боролась за жизнь. И теперь все это позади, теперь она не отстает от своих сверстников, правда, ест пока еще не все. Говорят, что недоношенные дети очень хотят догнать по всем показателям других, и мы это сами увидели.

— На кого малышка похожа?

— Когда она родилась, то это была копия Игоря. А сейчас по мимике, эмоциям приобретает черты всех членов семьи.

— По телевизору узнает вас?

— Да. Она очень любит песню «СМС» (ее поют дуэтом Юлия и Игорь Николаев. — Ред.). Когда папу видит, радуется, пищит, улыбается и сразу ножками и ручками показывает: «Папа, привет!»

— Как сложились ваши отношения со старшей дочкой Игоря?

— Юля — прекрасный человек, отзывчивая и добрая. Когда мы начали встречаться с Игорем, то она первой пошла на сближение, поздравив меня с Новым годом. Постепенно мы начали общаться, переписываться, созваниваться. Она мне помогла многое понять в Игоре, я часто обращалась к ней за советом. В итоге мы с ней стали отличными подружками.

— Кто у вас главный в семье?

— Конечно, мужчина. Я просто не понимаю браки, в которых руководит женщина.