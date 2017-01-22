«Женщина-кошка» обнищала после нападения на своего жениха

Теперь у нее нет денег на пластические операции

Светская львица Джослин Вильденштейн

Два месяца назад история с нападением «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн на своего 49-летнего возлюбленного Ллойда Клейна наделала много шума в прессе. Тем более, что окружающие и раньше подозревали 71-летнюю женщину в психических проблемах, а тот факт, что она ударила своего любовника ножницами в грудь, только подтвердил эти подозрения.

Инцидент случился дома во время ужина. Клейн сидел в телефоне в соцсетях весь вечер и совсем не обращал внимание на свою возлюбленную. Она сделала ему замечание, второе, но он не выпустил телефон из рук. В бешенстве Джослин схватила стоящую рядом зажженную свечу и брызнула ему в лицо, а после вообще накинулась на мужчину и расцарапала ему лицо ногтями. Бойфренд пытался как-то угомонить Джослин, однако женщина еще больше разозлилась, схватила ножницы и дважды ударила его в грудь.

История с нападением «женщины-кошки» Джослин Вильденштейн на своего 49-летнего возлюбленного Ллойда Клейна (на фото) наделала много шума в прессе.Фото: EAST NEWS

И если для Клейна инцидент не привел ни к каким печальным последствиям для здоровья, то для «женщины-кошки» вышел боком. Семья ее бывшего супруга решила, что Джослин не достойна того, чтобы получить алименты, которые были назначены ей прежним супругом, миллиардером Алеком Вильденштейном. А ведь именно с этих денег пожилая особа могла позволить себе безбедную жизнь и содержание любовников гораздо младше ее.

Светская львица уже пожаловалась прессе, что это решение семьи стало настоящим ударом для нее. А у нее ведь слабое сердце. Мол, ее счета пусты, и теперь она не сможет оплачивать докторов, которые ей жизненно необходимы после неудачных пластик, путешествия и содержания нескольких домов. Кстати, о домах. Раз их тяжело содержать, то часть из них можно продать, решила жертва пластической хирурги и выставила на продажу роскошную квартиру на Манхэттене, расположенную в одном доме с апартаментами Дональда Трампа.

Считается, что причиной разорения Джослин стали бесчисленные пластические операции, на которые она потратила более двух миллиардов долларов, которые ей выплатили после развода с арт-дилером Алеком Вильденштейном.