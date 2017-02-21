Живущая в нищете экс-солистка «Сливок» экономит даже на подгузниках детям

Несмотря на деньги, которые добрые люди прислали на билет, Ермолаева осталась в Бразилии

Экс-звезда по-прежнему нуждается и судя по публикуемым фото живет в ужасных условиях

Новость о экс-солистке группы «Сливки» Дарье Ермолаевой, которая с двумя маленькими детьми живет в нищете в Бразилии вызвала ожесточенные споры в интернете. Одни предложили скинуться женщине на билет до родины, другие со знанием дела утверждали, что красавица сама виновата, что у нее такая жизнь.

Мол, девушка всегда была авантюрного склада и вот чем это закончилось. Как бы то ни было, но на билет до Москвы с помощью подруги Дарьи – Теоны Дольниковой бывшей певице собрали. Она тогда еще была беременна вторым ребенком, а ее дом буквально разрушил ураган. Большинство были уверены, что после таких потрясений бедняга вернется в Москву, однако, она приняла решение восстановить жилище и продолжить жить в Латинской Америке. Правда, экс-звезда по-прежнему нуждается и судя по публикуемым фото живет в ужасных условиях.

Ермолаева также рассказала подписчикам, что сейчас экономит буквально на всем, даже на подгузниках для детей. «Этим фото мы с Бруно хотели бы запомнить этот день … как начало жёсткой экономии на подгузниках… и попытки научиться использовать горшок по назначению, а также первыми в жизни труселями», — написала певица (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

cosmicmom.world



Ранее подруга Дарьи актриса Теона Дольникова писала, что во всех бедах виноват бывший муж певицы Денис Гатальский, который заставил Ермолаеву продать квартиру и переехать в Бразилию, после чего бросил ее в положении. Денис опроверг эту информацию, а также заявил, что давно развелся с певицей и ребенка она родила от другого мужчины.