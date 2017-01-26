Журналисты выяснили имя возлюбленной Алексея Воробьева, которая изменила ему с другим

Сердце завидного холостяка разбито

Диана Иваницкая и Алексей Воробьев.

Казалось бы, такой завидный холостяк как Алексей Воробьев не может оказаться в роли обманутого мужчины, ведь рядом с ним мечтает оказаться любая девушка. Тем более, после того, как не выбрал себе невесту на шоу «Холостяк» представительницы прекрасного пола еще раз убедились, что певец не готов разменивать чувства ради пиара. Какого же было удивление его поклонников, когда артист заявил, что ему изменили и любимая девушка разбила ему сердце.

«Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю… Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило… Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком… Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки — лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь», — подписал Воробьёв фотографию из самолёта.

Журналистам удалось выяснить, кто стал причиной печали Алексей Воробьев. Один из друзей артиста назвал ее имя, это солистка группы «Динама» Диана Иваницкая-Шориковая. Паре долгое время удавалось скрываться от посторонних глаз, при этом отношения у влюбленных были очень серьезные. Не исключено, что певец подумывал о свадьбе. Но предательство возлюбленной разбило эти планы.

dianadinama



dianadinama



dianadinama



Напомним, не так давно начинающая певица была замечена в компании с Дмитрием Хрусталевым. Молодые люди познакомились в Интернете и продолжили общение реальной жизни. Вскоре между Дмитрием и Дианой закрутился роман. Однако в одном из интервью Иваницкая призналась, что не считает их отношения серьезными.

dianadinama

