Знаменитый скульптор Альберт Чаркин скончался через месяц после своего 79 дня рождения

Легендарный автор памятников Остапу Бендеру, Сергею Есенину, бюста Петру I на Московском вокзале работал до последнего

Альберт Чаркин не мог без работы, даже в свободную минуту обдумывал новые проекты.

Очень печальная новость: ушел из жизни замечательный скульптор и прекрасный человек Альберт Чаркин.

Когда бы корреспонденты «Комсомольской правды» ни звонили Альберту Серафимовичу, он всегда был в мастерской – работал.

— Работаю, пока не усну! – шутил Альберт Серафимович. — Работа бесконечно со мной. Непосредственно ли лепкой занимаюсь, или рисую, или говорю, думаю, еду в машине, метро, автобусе, троллейбусе, иду по улице — смотрю на людей. Все время проверяю свои знания красоты, гармонии человеческого тела, портрета, даже уха одного… Это бесконечно интересно.

Как человек по-настоящему интеллигентный, всегда выкраивал хотя бы пять минут для ответа на вопрос. А когда договаривались об интервью – был само радушие, интереснейший рассказчик, общение с которым обогащало ум и душу.

И вот его не стало. Альберт Чаркин скончался утром в понедельник. 16 декабря он отметил 79 день рождения, через год был бы юбилей.

Безумно жаль! Казалось, такие активные люди, как он, будут жить и творить до ста лет и больше…

Он и профессионалом был высочайшего уровня. К слову, учился у легендарного мастера Михаила Аникушина и достойно продолжил его дело. Памятники работы Чаркина – Сергей Есенин в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале, бюст Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская», бюст русского дипломата князя Александра Горчакова в Александровском саду, памятник бравому солдату Швейку, и многие другие всегда будут украшать Петербург — город, который он очень любил и которому посвятил свою сознательную жизнь. К слову, ему самому чуть больше нравился Остап Бендер на Итальянской улице. Теперь, проходя мимо, всегда будем вспоминать Чаркина… Вот и сейчас слезы подступают к глазам…

ДОСЛОВНО

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко:

— Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры.

Это был человек удивительной работоспособности и редкой природной одаренности, бесконечно преданный любимому делу. Он прожил долгую счастливую и профессионально насыщенную жизнь. Работы скульптора сегодня украшают парки, улицы и площади разных городов, но больше всего их в Петербурге – городе, в котором Альберт Серафимович прожил значительную часть своей жизни и который вдохновлял его на создание замечательных творений.

Возглавляя Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, Альберт Серафимович воспитывал молодых художников в духе преданности искусству и Отечеству, щедро делился с ними своим опытом, знаниями и мастерством. Во главе Санкт-Петербургского союза художников он всеми силами поддерживал творческое сообщество нашего города, проявлял особую заботу о ветеранах.

Альберта Серафимовича Чаркина больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в его творениях и работах его учеников.

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Альберт Чаркин: Бог — юморист. Иногда подшутит так, что только смеяться остается

— Петербург — окно в мир, во всемирную культуру, — говорил скульптор о городе на Неве. — Петр I привлекал сюда мастеров, архитекторов, художников, ученых, философов, мудрецов, литераторов, учителей, которые привнесли все лучшее, что создано человечеством. Это очень русский город в том смысле, что он обращен душой к небу. Соответственно петербуржцы — те, кто отвечает требованию любви к миру, к красоте (подробности).