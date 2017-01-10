Знаменитый скульптор Альберт Чаркин скончался через месяц после своего 79 дня рождения

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 11:45

Знаменитый скульптор Альберт Чаркин скончался через месяц после своего 79 дня рождения

Знаменитый скульптор Альберт Чаркин скончался через месяц после своего 79 дня рождения

Легендарный автор памятников Остапу Бендеру, Сергею Есенину, бюста Петру I на Московском вокзале работал до последнего

Альберт Чаркин не мог без работы, даже в свободную минуту обдумывал новые проекты.

Очень печальная новость: ушел из жизни замечательный скульптор и прекрасный человек Альберт Чаркин.

Когда бы корреспонденты «Комсомольской правды» ни звонили Альберту Серафимовичу, он всегда был в мастерской – работал.

— Работаю, пока не усну! – шутил Альберт Серафимович. — Работа бесконечно со мной. Непосредственно ли лепкой занимаюсь, или рисую, или говорю, думаю, еду в машине, метро, автобусе, троллейбусе, иду по улице — смотрю на людей. Все время проверяю свои знания красоты, гармонии человеческого тела, портрета, даже уха одного… Это бесконечно интересно.

Как человек по-настоящему интеллигентный, всегда выкраивал хотя бы пять минут для ответа на вопрос. А когда договаривались об интервью – был само радушие, интереснейший рассказчик, общение с которым обогащало ум и душу.

И вот его не стало. Альберт Чаркин скончался утром в понедельник. 16 декабря он отметил 79 день рождения, через год был бы юбилей.

Безумно жаль! Казалось, такие активные люди, как он, будут жить и творить до ста лет и больше…

Он и профессионалом был высочайшего уровня. К слову, учился у легендарного мастера Михаила Аникушина и достойно продолжил его дело. Памятники работы Чаркина – Сергей Есенин в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале, бюст Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская», бюст русского дипломата князя Александра Горчакова в Александровском саду, памятник бравому солдату Швейку, и многие другие всегда будут украшать Петербург — город, который он очень любил и которому посвятил свою сознательную жизнь. К слову, ему самому чуть больше нравился Остап Бендер на Итальянской улице. Теперь, проходя мимо, всегда будем вспоминать Чаркина… Вот и сейчас слезы подступают к глазам…

ДОСЛОВНО

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко:

— Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры.

Это был человек удивительной работоспособности и редкой природной одаренности, бесконечно преданный любимому делу. Он прожил долгую счастливую и профессионально насыщенную жизнь. Работы скульптора сегодня украшают парки, улицы и площади разных городов, но больше всего их в Петербурге – городе, в котором Альберт Серафимович прожил значительную часть своей жизни и который вдохновлял его на создание замечательных творений.

Возглавляя Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, Альберт Серафимович воспитывал молодых художников в духе преданности искусству и Отечеству, щедро делился с ними своим опытом, знаниями и мастерством. Во главе Санкт-Петербургского союза художников он всеми силами поддерживал творческое сообщество нашего города, проявлял особую заботу о ветеранах.

Альберта Серафимовича Чаркина больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в его творениях и работах его учеников.

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Альберт Чаркин: Бог — юморист. Иногда подшутит так, что только смеяться остается

Петербург — окно в мир, во всемирную культуру, — говорил скульптор о городе на Неве. — Петр I привлекал сюда мастеров, архитекторов, художников, ученых, философов, мудрецов, литераторов, учителей, которые привнесли все лучшее, что создано человечеством. Это очень русский город в том смысле, что он обращен душой к небу. Соответственно петербуржцы — те, кто отвечает требованию любви к миру, к красоте (подробности).

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Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 11:45
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