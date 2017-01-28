«Золотой орел» понесся к «Раю»

Главные призы на церемонии, которую все ассоциируют исключительно с Никитой Михалковым, получил Андрей Кончаловский

Главные призы на церемонии, которую все ассоциируют исключительно с Никитой Михалковым, получил Андрей Кончаловский

Лучшим фильмом на «Золотом орле» стал «Рай». Лучшим режиссером — Андрей Кончаловский, снова за «Рай». Лучшей актрисой — Юлия Высоцкая, обратно за «Рай». И, конечно, легко представить себе комментарии к этой заметке — «Опять Никита Михалков награждает своих!»

Ну да, Никита Михалков — бессменный патрон «Золотого орла», Кончаловский — его старший брат, а Высоцкая — невестка, в общем, такой фильм «Родня». Однако хотелось бы напомнить, что «Рай» совершенно объективно был самым достойным из фильмов, представленных на премию. В конце концов, он получил приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале. И, хоть не вошел в пятерку номинантов на «Оскар» в категории «Лучший иноязычный фильм», все ж таки в декабре попал в шорт-лист, включавший девять картин. При этом и в Венеции, и в Лос-Анджелесе всем было наплевать, чей Кончаловский брат и какова у него выслуга лет: оценивалось только качество конкретной ленты.

К тому же и конкуренты у «Рая» были откровенно слабыми. «Коллектор» Алексея Красовского изначально страдал от безумного, отчаянно неправдоподобного сценария, который не смог вытянуть даже Константин Хабенский. «Дуэлянт» оказался неудачей замечательного во всех отношениях продюсера Александра Роднянского — он ради эксперимента решил доверить дорогой исторический блокбастер угрюмому артхаусному режиссеру Алексею Мизгиреву, который обошелся с жанром примерно как слесарь-интеллигент Полесов с воротами дома № 5 — разобрал, а собрать не смог. («Дуэлянт», впрочем, все же получил заслуженные призы «за красоту» — за операторскую работу Максима Осадчего, а еще за работу художника по костюмам и художника-постановщика). Про «Экипаж» Николая Лебедева, коммерчески успешный, но в прочих отношениях бессмысленный римейк великого фильма Александра Митты, и говорить лишний раз не хочется. Самым адекватным из условных российских «блокбастеров» 2016 года мне представляется «Ледокол» Николая Хомерики — лично я был бы очень доволен, если бы премию за лучшую актерскую работу в роли второго плана получил Александр Паль (в одной душераздирающей сцене он рыдает как ребенок после того, как у него разбили гитару) — ну, или, как вариант, морской леопард, в не менее эффектном эпизоде прикидывающий, есть или не есть героя Петра Федорова.

Но серьезно, реальный претендент на звание лучшего российского фильма года был один: «Рай». Это не по блату, это правда так. Могли бы наградить «Ученика» Кирилла Серебренникова, но его антиклерикальный пафос явно не нашел и не мог найти у киноакадемиков понимания. А другие выдающиеся фильмы и вспомнить трудно (извините, но я, в отличие от большинства критиков, не считаю выдающимися хиты последнего «Кинотавра», «Хорошего мальчика» и «Зоологию»). Ну такой вот уж «Год российского кино» у нас вышел — пусть даже министр культуры Владимир Мединский в самом начале церемонии сообщил, что именно в 2016-м российские фильмы собрали в прокате какую-то рекордную кассу, и объявил, что за «годом российского кино» последует «эра российского кино».

Лучшим актером назвали Ивана Янковского за «Даму пик». Конкурентами его были Петр Федоров («Дуэлянт») и Данила Козловский («Экипаж»). Янковский со сцены произнес теплые и вполне справедливые слова в их адрес: «Ребята, вы очень хорошие, серьезные артисты». Театралы, регулярно посещающие спектакли Сергея Женовача, говорили мне, что и Иван Янковский проявляет в них себя как очень хороший, серьезный артист; жаль, что именно в «Даме пик», откровенно неудачном фильме Павла Лунгина, ничего этого не видно, и никакие премии за эту картину Иван нипочем бы не получил, если бы у него за плечами не стоял призрак великого деда.

Вообще же церемония была быстрой и гладкой, длилась всего два с половиной часа — это вообще неоспоримое преимущество «Золотого орла», например, перед «Никой», расползающейся часов на пять из-за накладок и всеобщего желания побольше поболтать. С другой стороны, и яркие фразы вспомнить трудно: разве что Сергей Гармаш, вручавший приз Юлии Высоцкой, посетовал, что не может говорить так же утонченно, как выступавший до него Игорь Верник — а Высоцкая, выйдя на сцену и сообщив, что приз был для нее полной неожиданностью (для нее одной, будем честны — весь зал как-то догадывался) сказала, что предпочитает как раз грубых и брутальных.

Приз за вклад в российский кинематограф получил из рук 71-летнего Никиты Михалкова 81-летний Василий Ливанов, его партнер по «Собаке Баскервилей», прекрасный актер и режиссер мультфильма про бременских музыкантов. Михалков вспомнил о тусовках, в которых когда-то, в конце 50-х или начале 60-х, участвовали его старший брат Андрей, а еще Андрей Тарковский, Геннадий Шпаликов и Ливанов — Михалкова, как самого младшего, тогда посылали таскать спрятанную родителями водку. («Думал ли я тогда, что когда-нибудь буду вручать ему…») Ливанов же надел на «Золотого орла» все свои ордена. За день до этого он надел их и на встречу с Путиным, где произнес ставшую уже знаменитой речь («Вы высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!») На «Золотом орле» Ливанов ничего о Путине не говорил — но сказал, что ордена нужно надевать при каждом удобном случае, «пока они не стали, как говорила Фаина Георгиевна Раневская, похоронными принадлежностями».

ДРУГИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Шакуров («Экипаж»)

Лучшая женская роль второго плана: Елена Яковлева («Самый лучший день»)

Лучшая мужская роль на телевидении: Константин Лавроненко («Клим»)

Лучшая женская роль на телевидении: Ольга Погодина («Маргарита Назарова»)

Лучший сценарий: Юрий Арабов («Монах и бес»)

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий): «Клим»

Лучший сериал (больше 10 серий): «Тихий Дон»

Лучшие музыка, работа звукорежиссера, монтаж и визуальные эффекты: «Экипаж»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам: «Дама пик»

Лучший неигровой фильм: «Кровавые бивни», режиссер Сергей Ястржембский

Лучший анимационный фильм: «Кот и мышь», режиссер Наталья Чернышова

Лучший короткометражный фильм: «Мама», режиссер Кирилл Плетнев

Лучший зарубежный фильм в российском прокате: «Выживший»