«Золотой орел» улетел к Кончаловскому
Режиссер получил престижную награду за фильм «Рай» [видео]
Режиссер получил престижную награду за фильм «Рай»
Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» отгремела накануне выходных в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». Фильмом года назвали картину Андрона Кончаловского «Рай». Приз мэтру кинематографа вручала спортсменка Елена Исинбаева.
Отличился в этом году и фильм «Экипаж». Картина собрала аж пять «Золотых Орлов»: за лучшую мужскую роль второго плана, музыку, визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссёра.
А создатели фильмов «Дуэлянт» и «Рай» уехали домой с тремя «орлами».
«Золотой орел» улетел к КончаловскомуФото: Евгения ГУСЕВА
КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ?
Лучший фильм: «Рай»;
Лучший режиссер: Андрей Кончаловский, «Рай»;
Лучший сценарий: «Монах и бес», Юрий Арабов;
Лучшая мужская роль: Иван Янковский, «Дама пик»;
Лучшая женская роль: Юлия Высоцкая, «Рай»;
Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Шакуров, «Экипаж»;
Лучшая женская роль второго плана: Елена Яковлева, «Самый лучший день»;
Лучшая операторская работа: «Дуэлянт»;
Лучшая музыка: «Экипаж»;
Лучшие визуальные эффекты: «Экипаж»;
Лучшая работа художника-постановщика: «Дуэлянт»;
Лучшие костюмы: «Дуэлянт»;
Лучший грим: «Дама пик»;
Лучший монтаж: «Экипаж»;
Лучшая работа звукорежиссёра: «Экипаж»;
Лучший зарубежный фильм в российском прокате: «Выживший»;
Лучший мультфильм: «Кот и мышь»;
Лучший документальный фильм: «Кровавые бивни;
Лучший короткометражный фильм: «Мама»;
Лучший сериал: «Тихий Дон»;
Лучший мини-сериал: «Клим»;
Лучшая мужская роль на ТВ: Константин Лавроненко;
Лучшая женская роль на ТВ: Ольга Погодина, «Маргарита Назарова».
МНЕНИЕ
«Золотой орел» понесся к «Раю»
Денис КОРСАКОВ
Лучшим фильмом на «Золотом орле» стал «Рай». Лучшим режиссером — Андрей Кончаловский, снова за «Рай». Лучшей актрисой — Юлия Высоцкая, обратно за «Рай». И, конечно, легко представить себе комментарии к этой заметке — «Опять Никита Михалков награждает своих!» (подробности)
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