«Золотой орел» улетел к Кончаловскому

Режиссер получил престижную награду за фильм «Рай» [видео]

Режиссер получил престижную награду за фильм «Рай»

Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» отгремела накануне выходных в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм». Фильмом года назвали картину Андрона Кончаловского «Рай». Приз мэтру кинематографа вручала спортсменка Елена Исинбаева.

Отличился в этом году и фильм «Экипаж». Картина собрала аж пять «Золотых Орлов»: за лучшую мужскую роль второго плана, музыку, визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссёра.

А создатели фильмов «Дуэлянт» и «Рай» уехали домой с тремя «орлами».

«Золотой орел» улетел к КончаловскомуФото: Евгения ГУСЕВА

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ?

Лучший фильм: «Рай»;

Лучший режиссер: Андрей Кончаловский, «Рай»;

Лучший сценарий: «Монах и бес», Юрий Арабов;

Лучшая мужская роль: Иван Янковский, «Дама пик»;

Лучшая женская роль: Юлия Высоцкая, «Рай»;

Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Шакуров, «Экипаж»;

Лучшая женская роль второго плана: Елена Яковлева, «Самый лучший день»;

Лучшая операторская работа: «Дуэлянт»;

Лучшая музыка: «Экипаж»;

Лучшие визуальные эффекты: «Экипаж»;

Лучшая работа художника-постановщика: «Дуэлянт»;

Лучшие костюмы: «Дуэлянт»;

Лучший грим: «Дама пик»;

Лучший монтаж: «Экипаж»;

Лучшая работа звукорежиссёра: «Экипаж»;

Лучший зарубежный фильм в российском прокате: «Выживший»;

Лучший мультфильм: «Кот и мышь»;

Лучший документальный фильм: «Кровавые бивни;

Лучший короткометражный фильм: «Мама»;

Лучший сериал: «Тихий Дон»;

Лучший мини-сериал: «Клим»;

Лучшая мужская роль на ТВ: Константин Лавроненко;

Лучшая женская роль на ТВ: Ольга Погодина, «Маргарита Назарова».

МНЕНИЕ

«Золотой орел» понесся к «Раю»

Денис КОРСАКОВ

Лучшим фильмом на «Золотом орле» стал «Рай». Лучшим режиссером — Андрей Кончаловский, снова за «Рай». Лучшей актрисой — Юлия Высоцкая, обратно за «Рай». И, конечно, легко представить себе комментарии к этой заметке — «Опять Никита Михалков награждает своих!» (подробности)