Зверский артхаус

Животные, их страдания и их права – в центре многих конкурсных фильмов Берлинского фестиваля

Певица африканских народных песен Фелисите — главная героиня фильма франко-африканца Алена Гомиса

Жительнице Конго Фелисите в картине франко-африканца Алена Гомиса, названной её именем, в состоянии, близком к трансу, неожиданно является загадочное парнокопытное, в которое явно вселились чей-то дух или чья-то душа. В транс певица африканских народных песен Фелисите впадает по причине постигших ее жизненных испытаний: на операцию сыну нужны огромные деньги, которых ей никто не хочет давать — ни бывший муж, ни босс. Наоборот, все только норовят обобрать, нагреть и обуть мать-одиночку. Но, утверждает этот эзотерически-топорный фильм, счастье (то есть «фелисите») возможно даже без денег и с ампутированной ногой — лишь бы было кому починить холодильник, поскольку без него никуда, тем более в Африке.

«О теле и душе» — странный, дисгармоничный, местами невыносимый, но талантливый фильмФото: кадр из фильмаtrue_kpru

«О теле и душе» (On Body and Soul) — довольно простодушное название мучительного фильма венгерки Илдико Энеди – ставит ребром давно назревший вопрос: есть ли душа у животных, если даже не у всех людей она имеется? И отвечает на этот вопрос положительно. Поэтому так неудобно и стыдно за все, что делают люди с животными. Странный, дисгармоничный, местами невыносимый, но талантливый фильм повествует о вполне патологическом любовном романе немолодого мужчины с отсохшей рукой и аутичной молодой женщины, особы маниакально-депрессивного склада. Как выясняется, им снятся идентичные сны, в которых они предстают красавцами-оленями в сказочном австро-венгерском лесу. Небанальная эта история могла иметь местом прописки любую бухгалтерию или офис, но как положено в зверском артхаусе, герои работают на бойне и первую половину этой «лавстори» режиссёр буквально топит в реальной коровьей крови. Чтобы срифмовать ее с клюквенной – из вен суицидально настроенной героини. Настойчивое погружение зрителя во все подробности забоя коров, которым повезло значительно меньше, чем сказочным оленям из сна, оправдано всей структурой картины, но не делает ее более «зрительской». Не все досидят до сцен, в которых становится ясно, что перед нами довольно оригинальная черная комедия. А кто-то, как я, первую часть фильма проведет, спрятавшись под кресло.

«След» – фильм свежий, залихватский и сделанный абсолютным мастеромФото: кадр из фильмаtrue_kpru

Идеология, уравнивающая людей и животных, с последней ясностью проговорена в еще одной неожиданной черной комедии, «След» (Spoor) польской ветеранки Агнешки Холланд – картине свежей, залихватской и сделанной абсолютным мастером. Главная героиня – немолодая женщина по фамилии Душейко (Агнешка Мандат), воплощает в своей спонтанной мятежности ни много ни мало человеческую душу. Немного чокнутая, как все рьяные защитницы животных в ее возрасте, она нисколько не сомневается в том, что душа есть и у животных. Душейко живет в польском Твин Пиксе – городке, граничащим с дивным лесом, в котором орудуют охотники-живодеры, намного превосходящие в зверствах уничтожаемых ими зверей. Душейко переживает за каждую невинно убитую живую душу, оплакивая каждую из них – гораздо меньшую симпатию у нее вызывают люди, которые тоже стали гибнуть в этих краях с подозрительной регулярностью. Причем гибнут именно охотники и живодеры. Расследуя исчезновение своих двух пропавших собак, Душейко оказывается в центре этих животных страстей. И даже излагает полиции свою версию событий: устав от бесчеловечного обращения с ними, животные начали мстить людям. Эта версия покажется чересчур экстравагантной только тем, кто не знает, чем именно вызваны многие виды рака. Заразительная и анархичная, картина, в которой растрепанной седой женщине помогает молодой хипстер, окажется равно близка и пожилым любителям животных, и молодежи, выбравшей для себя ЗОЖ, экологическое мышление и вегетарианство. Им точно не надо объяснять, что охота — это узаконенное убийство, но не помешает напомнить о том, что до торжества всеобщего «ми-ми-ми» еще далеко, и для его приближения нужно много и кроваво бороться.