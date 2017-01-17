Звезда «Друзей» уехала из Голливуда, чтобы удержать молодого жениха

Кортни Кокс переезжает из США в Лондон

Джонни Макдэйд мало того, что значительно моложе актрисы, так еще и рокер

Несмотря на то, что в свои 52 года звезда «Друзей» Кортни Кокс даст фору многим молодым, за этими самыми шустрыми и юными тем не менее нужен глаз да глаз. Например, под присмотром должен быть 40-летний жених. Ведь Джонни Макдэйд мало того, что значительно моложе актрисы, так еще и рокер. Таким образом, он автоматически становится мечтой миллионов женщин. И чтобы эти миллионы не висли у него на шее после концертов, Кортни Кокс решила перебраться к милому поближе, в его лондонскую квартиру. Ради этого звезда культового сериала даже оставила свой дом в Голливуде и на время отказалась от участия в телевизионных проектах.

Вы спросите, а почему же Макдэйд не поехал в Лос-Анджелес? А не хочет. У него в британской столице звукозаписывающая студия, спортзал под боком и уютная квартира, и он не готов от всего этого отказаться даже ради любимой женщины.

К слову, из-за разногласий по поводу места жительства пара уже один раз расставалась. Это произошло в конце 2015-го. Кортни, которая начала встречаться с Джонни с 2013-м, ужасно переживала из-за того разрыва отношений со своим молодым любовником. Но, к счастью, позднее она все же сумела помириться с Макдэйдом. И вскоре после воссоединения, они объявили о помолвке.

Однако договорится о том, где им вместе жить, они до недавнего времени не могли. На компромисс пришлось пойти Кортни. А сделала она это по совету своей лучшей подруги — Дженнифер Энистон, с которой она когда-то вместе снималась в «Друзьях». Дженнифер удалось убедить Кортни, что только таким образом она спасет свои отношения с Джонни от разлуки, которая, как правило, убивает любую любовь.