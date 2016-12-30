Звезда Playboy Мария Лиман: Когда я заработала свой первый миллион, подруги от меня отвернулись

Красавица рассказала, что мечтает выйти замуж, родить четверых детей и стать звездой Голливуда

мечтает выйти замуж, родить четверых детей и стать звездой Голливуда.

В эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» побывала самая сексуальная россиянка, которая в этом году украсила календарь Playboy, Мария Лиман. В студию красавица явилась в праздничнос костюме снегурочки. Ростовчанка рассказала, почему не рассказала маме о фотосессии, ради кого это снялась обнаженной, сколько стоит популярность и о планах на будущее.

«ВО ВТОРОМ КЛАССЕ МЕЧТАЛА О КОМПЬЮТЕРЕ»

— Я очень рада поприветствовать любимый Ростов, — начала разговор Мария Лиман</strong>. — Очень редко бываю в донской столице и даже начинаю забывать постепенно, особенно, когда еду по улицам, которые мне казались двухсторонними, а теперь они — односторонние. Меня останавливают госавтоинспекторы со словами: здесь кирпич уже лет десять как. Я, честно признаюсь, что просто давно не была

— Как будете отмечать праздник?

— Для этого я и прилетела в Ростов, чтобы отметить со своей семьей — мамами и старшими сестрами, в домашней обстановке. На самом деле у меня он всегда традиционно проходит так, я считаю Новый год — это семейный праздник. А уже первого числа первым же рейсом возвращаюсь в Москву.

— Чем планируете заняться в новогодние каникулы?

— Все эти десять дней буду заниматься спортом и танцами. Москва будет пустая, поскольку многие разъехались. И я смогу поехать в любое направление, не простаивая по два часа в пробках, так как живу за городом. А после 10 января поеду в Железноводск — лечиться.

— Мария, а какой подарок вы ждете?

— Я даже не жду подарков. В принципе все подарки, которые я хочу — или сама себе покупаю, или получаю. Для меня самое главное — это мои близкие, провести Новый год с ними.

— Но есть подарок, который бы запомнился больше всего?

— Наверное, когда я была маленькая. Помню, во втором классе мне очень хотелось компьютер. Но мама сказала: «нет, не будет». Тогда я записала свое желание на салфетку, сожгла, поместила в бокал с детским шампанским и выпила. И знаете, через несколько месяцев у нас появился компьютер.

— Кстати, вы в детстве-то кем хотели стать?

— Актрисой. Но я всегда хорошо рисовала. И мама сказала, именно по этой причине я должна стать либо архитектором, либо модельером. Я выбрала первое, так как всегда мечтала создать что-то очень мощное. Меня всегда тянуло прославиться где-то. И, в итоге, мечта осуществилась!

Фото: пресс-службы Марии Лиман.

«О БОЖЕ, КАК ЖЕ Я ТЕБЯ БРОСИЛ? ВЕРНИСЬ!»

— Многих интересует вопрос: как попасть на страницы Playboy?

— Нужно проходить нереальное количество кастингов. Постоянно держать контакт с редакцией, фотографами, отправлять свои фото, письма и брать напором. Кстати, многие эксперты удивлялись: «Как ты туда попала? Ты же абсолютно не формат США!». Сейчас в моде: девушки — песочные часы, у которых не настоящие формы. Но съемка-то была год назад. Это сейчас, оказывается, мода поменялась, и худых не так любят. Поэтому я считаю, что тогда мне, действительно, повезло. Плюс журнал поменял формат — теперь там больше эротики, чем откровенных деталей. Знаете, у меня была достаточно откровенная фотосессия, но в журнал попала именно та фотография, которая была прикрытая.

А еще в следующем году меня снова позвали на съемки в Playboy, которые будут на вилле, обещают знаменательное шоу.

— Каково это сниматься обнаженной?

— На самом деле, когда поступило предложение, мне было очень неудобно. Тем более, когда озвучили, что я еще и буду на обложке. Помню, что даже попросила: можно что-то как-то с лицом сделать, чтобы меня не узнали. Но я понимала, что эти съемки — шаг, который приблизит меня к моей мечте и к моей карьере. Только из-за этого я разделась. Хотя чувства были ужасные и отвратительные. Я просто не могла оголиться перед все съемочной группой из 15 человек, была в одном нижнем белье. Но когда съемка уже проходила девять часов, я была такая уставшая, и просто не было сил, то уже на последних кадрах сказала: «Ладно, раздеваемся».

Кстати, я даже не могла сама маме признаться, что снялась в эротической фотосессии. Она сама откуда-то узнала.

— А у вас есть молодой человек? Как он на это отреагировал?

— Конечно, уже три года вместе. Но, когда я снималась в Playboy, был как раз тот период, когда мы с ним расстались. У меня тогда, конечно, были всякие мысли типа — неужели мы с ним больше не увидимся?! И тогда возникла идея, чтобы стать супер популярной и знаменитой, чтоб он локти кусал, видя меня на экранах и обложках. Чтобы он однажды прошептал: «О боже, как же я тебя бросил?! Вернись!». В принципе, все так и вышло. Единственное, правда, что он сказал: «Ну почему Playboy? Почему именно там?».

Мария не знала как рассказать маме про откровенную фотосессию в Playboy.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

«Я НЕ ОПОЗОРИЛА РОССИЮ!»

— Вас часто узнают на улицах?

— Да, особенно в Ростове. Многие просят сделать селфи. Не отказываю, конечно, если я не плохо выгляжу. Но вот была ситуация с ростовским таксистом, который вез меня из аэропорта очень уставшую. Он меня узнал, достал мобильник и уже хотел сфотографировать. Я попросила этого не делать. Пообещала, что лучше сама фото пришлю. Он не поверил. В итоге, через несколько дней уже на обратном пути в Москву мы еще раз встретились и сфотографировались, тогда я не была такая замученная.

— Какова она цена славы?

— У меня очень много знакомых, которые много достигли, и с кем я в хороших отношениях. Я знаю, какой это тяжелый путь. Я не «опозорила Ростов или Россию», как многие говорят. Некоторые думают: разделась и все. Но они не понимают, что за этим стоит большой труд. Ведь, если каждый разденется и выйдет на улицу, ему за это денег не заплатят, еще и в полицию заберут. А те же Мерлин Монро, Ирина Шейх, Мария Шарапова не просто достигли высоких результатов в спорте, кино и шоу бизнесе, они работали над собой. И то, что нас пригласили на съемку в Playboy, означает, что на тебя обратила внимание международная пресса.

Кстати, очень мало моих подруг и знакомых порадовались моему первому успеху, особенно, когда я заработала свой первый миллион. Напротив: «Вот ты каким путем…». Но кто вам мешает заработать тем или иным путем эти же деньги? Просто мне кажется, если бы люди достигали того, чего они хотят, то они бы были гораздо добрее.

— Ну хоть кто-то порадовался?

— Только родные и близкие, а вот остальные со временем перестали выходить на контакт и даже блокировали в соцсетях. Появилась зависть и злость. Часто звонят на мои эфиры со словами: «А вот в Ростове она такая была…». Я считаю, что это абсолютно ненужная информация.

Лично я очень люблю свой Ростов и, действительно, всячески хотела бы помочь его преобразить, сделать лучше и краше. Поэтому для меня было бы честью стать послом предстоящего «Чемпионата мира по футболу-2018». А пока я хотела бы помочь ростовским животным, у которых нет крыши над головой.

Мария мечтает сыграть девушку Джеймса Бонда. Фото: пресс-службы Марии Лиман.

«МОЙ ДЖЕЙМС БОНД ЕЩЕ РАСТЕТ»

— А какие у вас планы на будущее?

— Самая большая вершина, которой мне хотелось бы достигнуть — Голливуд, маленькая статуэтка Оскара. Поэтому я хочу сейчас попасть в киноиндустрию, учусь в академии ТВ и считаю, что, в принципе, будут сниматься только в кино.

Кстати, если смотреть на кино со стороны, то это красивая картинка, а если изнутри — на самом деле тяжелый труд. К примеру, недавно у меня были съемки для одного из каналов, так я там рыдала постоянно. Это очень тяжелая работа. У меня была даже такая ассоциация, что режиссеры — это те же самые строители-прорабы, которые целыми днями ходят и постоянно кричат. И им без разницы кто перед ними — девушка, красавица или умница. Но, даже если на площадке случаются ужасные вещи, как только звучит «Камера! Мотор!» и, если по сценарию ты обязан улыбаться, нужно улыбаться! Я понимаю, что в ближайшее время все это меня ждет. И я себя к этому готовлю.

— Какую самую главную роль вы бы хотели сыграть?

— Девушку Джеймса Бонда. Я думаю его еще очень долго будут снимать, а мои дети и внуки смотреть. Но я уверена, что мой Джеймс Бонд еще растет.

— Есть ли тайные желания в наступающем году?

— Да, я очень хочу выйти замуж и стать матерью. Все-таки что нужно женщине? Карьера или деньги: дают возможности, но не делают счастливой. Самое главное для меня — это дети. Я хочу родить четверых! Но не хочу быть старородящей, чтобы мои дочки были моими подружками, что мы вместе делились с ними секретами, гуляли и отдыхали. Я хочу до 30 лет выполнить эту задачу.

— Не боитесь, что карьера с материнством закончится?

— Я просчитала весь российский шоу-бизнес. И поняла, что очень быстро могу вернуться на ту же самую ступень. Ведь сейчас нахожусь не на начальном этапе, когда есть страх того, что пропаду на месяц и могу все потерять. Я плотно стою на ногах и даже, если пропаду на год, все равно у меня есть много режиссеров, актеров, продюсеров, которые в любой момент меня поддержат. Осталось только работать над собой и учиться. Так что сейчас я могу свободно родить ребенка и воспитать его хотя бы до года.

— Что бы Вы пожелали в наступающем году?

— Я бы хотела пожелать все проблемы, обиды, ссоры и невзгоды оставить в прошлом году, а новый 2017-й начать с новыми силами и с чистого листа.

Красавица поздравила всех с наступающими праздниками.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ДОСЛОВНО

— Как вам удается сохранять себя в форме?

— Стараюсь правильно питаться. И сейчас у меня цель — накачаться, поэтому тренер говорит о правильном балансе белков и углеводов. А еще есть техники правильного дыхания из йоги, когда кровь к мышцам приливает и весь жир топится.

— Есть у вас любимое блюдо?

— Конечно! Эклеры моей любимой мамы с заварным кремом. Где бы я их не ела, но надкусываю и понимаю: не то. Поэтому с легкой душой выбрасываю. И так со всем, что не вкусное. Так что я даже не потолстею.

ТТХ

Мария Лиман

Объем груди — 91 см;

Объем талии — 65 см;

Объем бедер — 93 см;

Рост — 173 см.

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