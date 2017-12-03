Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж

Через два года после развода с первым мужем, актриса снова собралась под венец

Кейли Куоко разрыдалась, получив кольцо для помолвки из рук любимого мужчины.

В декабре прошлого года Кейли Куоко дала большое интервью Women’s Health, где рассказала, какой трагедией стал для нее развод с актером Райаном Свитингом.

Звезда «Теории большого взрыва» была уверена, что это брак на всю жизнь и когда он стал рассыпаться, это стало сильным разочарованием.

«Я была уверена, что к 30 годам у меня будет ребенок. Жизнь может идти в одном направлении, но потом резко свернуть в сторону. С этой мыслью я просыпаюсь каждое утро», — говорила звезда. Но кажется, Кейли все-таки удалось вырулить на нужную прямую. Ведь спустя всего два года после того болезненного развода, она снова решила пойти под венец. Новым избранником актрисы стал Карл Кука. Он профессиональный наездник, красавец, разбиватель женских сердец. «

«После почти двух лет вместе я наконец нашел мужество, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Это лучшая ночь в моей жизни и, судя по видео, лучшая ночь для Кейли. Она сказала «Да»! — написал Карл, опубликовав в Instagram эмоциональный ролик, снятый в момент помолвки.

Актриса и её будущий супруг Карл Кук.

«Я все еще плачу. Каждый момент этой ночи был совершенством — как и ты, Карл. Я люблю тебя!», — ответила в своем инстаграме актриса.

Напомним, популярность актрисе принес сериал «Теория большого взрыва», где Кейли снимается с 2007 года. Ради съемок в сериале в свое время Куоки легла под нож хирурга, изменив форму носа и увеличив грудь