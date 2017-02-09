Звезда «Универа» Хилькевич подарила мужу романтическую фотосессию

Актриса последовала примеру Ольги Бузовой

Анна Хилькевич вместе со своим мужем Артуром приняла участие в модной фотосессии. Фото Беллы Потемкиной

Накануне праздника влюбленных «Дня святого Валентина» звезда молодёжных «мыльных опер» Анна Хилькевич вместе со своим мужем Артуром приняла участие в модной фотосессии. Актриса и ее мужчина надели «футболки-валентинки» от дизайнера Беллы Потемкиной и устроили романтичный фотосет.

— Это наш подарок друг другу к 14 февраля! Но, конечно, я готовлю для Артура ещё один презент. Обещаю, что поделюсь потом с поклонниками фото подарка в Инстаграме! — рассказала журналистам звезда «Универа» Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич вместе со своим мужем Артуром приняла участие в модной фотосессии. Фото Беллы Потемкиной

Напомним: для дизайнера Беллы Потёмкиной капсульная линия парных футболок «для него» и «для неё» не первый опыт. В прошлом году подобная коллекция получила невероятную популярность, поскольку ее лицами была эпатажная пара -телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов.