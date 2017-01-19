Звезда «Викинга» Александр Устюгов ушел от дочери миллионера после полуторалетнего брака

Новый год «подполковник Шилов» встретил в компании с бутылкой виски

Cчастье оказалось недолгим, и спустя 1,5 года после свадьбы пара, похоже, рассталась

Александра Устюгова известной сделала роль начальника «убойного» отдела Романа Шилова в сериале «Ментовские войны», но настоящую славу принесло участие в двух громких кинопремьерах – «28 панфиловцев» и «Викинг». Работа над этими ролями совпала с серьезными изменениями в личной жизни актера. Осенью позапрошлого года «подполковник Шилов» расстался со своей прежней супругой Яниной Соколовской, с которой вместе растил дочь Женю, и женился на дочери гендиректора авиационного холдинга «Сухой» Игоря Озара — Анне.

Осенью позапрошлого года «подполковник Шилов» расстался со своей прежней супругой Яниной Соколовской

Красивая брюнетка какое-то время работала собкором телеканала «Россия» в Испании, а потом освоила профессию режиссера и сценариста.

Однажды Александр пригласил девушку снять клип для его музыкальной группы «Ekibastuz» (он ведь еще и отлично поет, а свой музыкальный коллектив назвал в честь города в Казахстане, где родился и вырос). На съемках и закрутился этот роман, а в сентябре 2015-го влюбленные отправились в загс. Окрыленная Эросом Аня тут же во всех соцсетях стала подписываться фамилией избранника и заваливала друзей романтическими фотографиями из свадебного путешествия по Франции. Но однако счастье оказалось недолгим, и спустя 1,5 года после свадьбы пара, похоже, рассталась. Анна уже удалила все совместные снимки с Александром из соцсетей, а актер снял обручальное кольцо. Да и Новый год актер отметил в полном одиночестве, — сообщает «Экспресс-газета».

31 декабря у меня была работа в Москве, после которой я прыгнул в поезд и отправился в Петербург, домой. Там открыл бутылочку виски, включил телевизор, очень тихо и спокойно встретил 2017-й. На следующий день проснулся достаточно поздно, потому что впервые мне не нужно было никуда бежать. Выспался наконец! Я даже телефон отключил, чтобы меня никто не беспокоил.

Александр с дочерью от первого брака ЖенейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Неужели пили виски в одиночку? — удивились корреспонденты. — А как же красавица жена?

— Ой, давайте не будем об этом, — вздохнул Александр. — Я был один и прекрасно провел время.

КСТАТИ

Устюгов увлекается боксом, фотографией и мотоциклами. В юности он гонял на «Яве», а теперь позволяет себе заказывать дорогущие байки из США. На своих «железных конях» актер гоняет и на дальние расстояния. Однажды смотался из Москвы в Крым и обратно, накрутив в результате 5 тыс. км.