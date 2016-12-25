«Звездные» скандалы-2016: Взлом переписки Бузовой, драка Лохан с русским миллионером и уход «на лабутенах»

В уходящем году знаменитости ссорились из-за денег, политики и измен

Кто стоит за хакерами, сделавшими достоянием общественности всю подноготную Бузовой, пока осталось тайной

Битва за песню

Лидер группы Space Дидье Маруани пригрозил судом своему российскому коллеге Филиппу Киркорову. Якобы мелодия хита «Жестокая любовь» украдена из его композиции «A Symphonic Space Dream». Что примечательно, Киркоров не композитор этой песни. Автор произведения — Олег Попков. Последний, проведя расследование, выяснил, что Маруани зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков свою — в 2000-м. Теперь уже композитор песни Киркорова подал на Маруани в суд. Между тем, следственные органы, куда обратился Киркоров с жалобой на вымогательство французом миллиона евро, сперва задержали лидера группы Space с чемоданом денег в одном из столичных банков. А теперь, поскольку Маруани не предъявил им документы на свою мелодию, отправили запрос в Интерпол, чтобы официально выяснить в каком же году француз написал свою композицию.

Лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани в отделении Сбербанка на Покровке, где полиция задержала его вместе с юристом Игорем Труновым. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

Битва за миллионы

В начале года у шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной умерла близкая подруга, бизнесвумен Людмила Браташ. Женщина была крестной их детей, поэтому, по словам Джигурды, ещё при жизни завещала им все свои миллионы. Однако сестра Людмилы Браташ уверена, что завещание, которым располагает шоумен, поддельное. И обвиняет скандалиста в краже украшений покойной и в том, что он ее регулярно спаивал и насиловал (в Сеть попало скандальное видео, где артист занимается с сексом с Браташ, находящейся в бессознательном состоянии). Джигурда лишь разводит руками, мол, я никого не насиловал, а наоборот — реанимировал. За эти месяцы безумства Джигурда успел развестись Анисиной, параллельно вступив в рукопашную с адвокатом фигуристки Сергеем Жориным. Сейчас Анисина настаивает на выселении бывшего мужа из своей московской квартиры. Пока Джигурда отказывается съезжать из апартаментов экс-супруги и требует свои миллионы.

Имя Людмилы Браташ было хорошо известно в сфере российских ВИП-авиаперевозокФото: Facebook

Битва с хакерами

В конце года в Сеть попала интимная переписка и откровенные видео 30-летней телеведущей Ольги Бузовой — достоянием общественности стало содержимое телефона звезды «Дом -2». А там, между прочим, Ольга переписывалась с главным российским мачо Дмитрием Нагиевым, обвиняла мужа в алчности, и с удовольствием делала интимные селфи. Говорят, что подруги Бузовой подозревают в нехорошем бывшего телеведущей. Такие же подозрения и у друзей футболиста. По их словам, спортсмен так же тщательно проверял почту и телефон своей первой жены. Мы, конечно, не поверили, поэтому позвонили самому 29-летнему Дмитрию Тарасову. «- Я интервью не даю и комментировать ничего не буду,-сказал нам Тарасов и положил трубку, оборвав разговор на полуслове. Поэтому, кто стоит за хакерами, сделавшими достоянием общественности всю подноготную Бузовой, пока осталось тайной.

Битва за «Евровидение»

Весной многим казалось, что шансы на победу России на конкурсе «Евровидение-2016» весьма велики. Достойная песня (кстати, композитором хита выступил Филипп Киркоров), крутой номер с голограммой — все было сделано на совесть. Но наш Сергей Лазарев занял лишь третье место, хотя и одержал победу в зрительском голосовании. А первое место заняла украинская певица Джамала с песней «1944» про депортацию крымских татар. Европа в очередной показала, что политика добралась даже до песенного конкурса.

Сергей Лазарев занял лишь третье место, хотя и одержал победу в зрительском голосованииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Битва с миллионером

Сначала все выглядело как в сказке — голливудская скандалистка Линдси Лохан превратилась в романтическую невесту, благодаря отношениям с российским бизнеменом Егором Тарабасовым. дело шло к свадьбе, во всяком случае уже состоялось знакомство с родителями… Но все закончилось в привычном стиле для актрисы: пьяная Линдси Лохан подралась на улице со со своим женихом. Позже 30-летняя Лохан разъяснила, что устала от измен 22-летнего бойфренда. Плюс ко всему Тарабасов, по словам звезды, был настоящим домашним тираном, который регулярно поднимал на любимую руку. Тарабасов все обвинения бывшей подруги отрицает. Мол, просто актриса слишком быстро его разочаровала: воровала у него вещи, бросалась с кулаками. В общем, оба остались друг другом, мягко говоря, недовольны.

Лохан разъяснила, что устала от измен 22-летнего бойфрендаФото: EAST NEWS

Битва за флаг

Обычно Земфира воздерживается от политических заявлений, предпочитая доносить свои мысли с помощью песен. А нынешней весной, видимо, накипело. На концерте в Вильнюсе рок-звезда сорвалась на нецензурную брань, когда увидела в зале украинские флаги. Певица дважды просила поклонников убрать желто-голубые полотнища, но поскольку просьба была проигнорирована, высказал все что думает: «- Люди с флагами! Вы любите не меня, вы любите какую-то свою идею. Вы меня хотите подставить?» Таким образом певица в очередной раз подчеркнула, что не желает смешивать политику и творчество.

Певица дважды просила поклонников убрать желто-голубые полотнищаФото: YouTube

Битва за «лабутены»

В конце марта солистка группы «Ленинград» 29-летняя Алиса Вокс покинула группу. Для публики, собравшейся на московский концерт коллектива, стало огромным разочарованием, что хиты «Патриотка», «Сумка» и любимый «Экспонат» теперь исполняет не Алиса, а новые солистки. Тут же пошли разговоры, что Сергей Шнуров, ставший самым высокооплачиваемым российским певцом, не захотел поднять оплату Алисы, после того как «песня про лабутены» стала главным хитом страны. Шнур оправдываться не стал, заявив, что: « -По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звездочек… А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем». Алиса отправилась «на лабутенах» делать сольную карьеру, но пока популярность ее новый музыкальный проект не снискал.

Шнуров быстренько распрощался со своей бэк-вокалисткой. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Битва за бриллианты

Великолепную Ким Кардашьян теперь не увидеть в соцсетях ни в анфас, ни сбоку, ни с тылу. 36-летняя обладательница выдающихся достоинств ведет затворнический образ жизни и практически не появляется на публике. Виной всему тяжелая депрессия, которая началась у американской теледивы после ее ограбления в парижском отеле. Нападение на Ким стало самым крупным криминальным скандалом, связанным со знаменитостями: красотку заперли в ванной номера и, угрожая оружием, заставили отдать все драгоценности. Улов грабителей составил, примерно, $11 миллионов. Злоумышленников так и не нашли.

Ситуация заставила модель хорошенько проанализировать свое поведениеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети