Звездные выходные: Дети Галкина сели ему на шею, а Навка с малых лет приучает дочь к труду

Как известные родители и их отпрыски проводят вместе свободное время [фото]

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут в любви и заботе. Фото: Instargam @maxgalkinru

Выходные все родители стараются проводить со своими детьми. И знаменитости — не исключение. Каким бы напряженным ни был рабочий график, дома они — обычные папы и мамы, которые делают то же, что и все остальные родители: воспитывают, играют и развлекают. Мы узнали, чем известные семьи любят заниматься в свободное время.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Олимпийская чемпионка и пресс-секретарь президента России с малых лет приучают свою дочь Надю к труду. Когда папа расчищает дорожку во дворе своего загородного дома, малышка не стоит без дела, а помогает отцу своей крошечной лопаткой. Зато потом двухлетняя Надежда получает награду за свои старания — отец катает ее на на деревянных санках.

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Максим Галкин

Его дети в буквальном смысле ездят на своем звездном папе верхом. Этот момент был запечатлён на съёмках программы «МаксимМаксим», которую ведет Галкин. «В какой-то момент Лиза, посмотрев, как в очередной раз я понес Гарика, сказала: «Гарик живет на папе», — говорит Максим. К счастью, пока малыш не так много весит и может себе позволить. Хотя с каждым днем это упражнение даётся артисту все трудней: «Я, конечно, поднимаю по очереди 15-килограммовых детей, но это не фитнес, а способ получить сколиоз», — признается он.

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ГлюкоZа

Наташа Чистякова-Ионова воспитывает своих дочек Лиду и Веру без помощниц: сама читает им книги на ночь, водит в развивающие кружки. Но старается их не баловать. Правда, иногда дает слабину. На днях артистка поделилась фотографией своей младшей дочки, перепачканной сладким: «День, когда Вера узнала, что ей можно шоколад»» У ребенка глаза полны счастьем — а не это ли главное для любого родителя?

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Вера Брежнева

Старшая дочь певица Соня — одна из самых известных девушек русскоязычного Инстаграма: 16-летняя наследница певицы уже активно работает моделью и набирает свою армию поклонников. А вот 7-летняя Сара пока появляется в Инстаграме мамы лишь изредка. Но Вера уделяет много времени воспитанию девочки. Как только появляется возможность, они вместе идут в спортивный зал — заниматься балетом и йогой. Судя по всему, Сара растет такой же гибкой и артистичной, как мама.

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Филипп Киркоров

Артист на самом деле очень трепетный отец. Казалось бы, он мог бы поручить покупку продуктов своим многочисленным помощникам. Но, чтобы детишки понимали, откуда в их доме берётся еда, отправился он сам отправился с Аллой Викторией и Мартином в обычный продуктовый супермаркет. В магазине у каждого была персональная маленькая колясочка, которые отпрыски певца наполняли, чем им хочется. Конечно же, дети выбрали сладости и печеньки.

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Мария Кожевникова

Сыновья актрисы Ваня и Максим оба родились в конце января, и праздник для них устраивают один на двоих. Подарки мальчишкам на день рождения тоже дарят одинаковые. Решив, что два и три года — вполне подходящий возраст для занятий спортом, отец Маши, знаменитый хоккеист и двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подарил внукам коньки. На лед они еще не выходят — пока тренируются на паркете. «Совет для всех начинающих заниматься хоккеем: одну неделю ходим в коньках по дому, чтобы поймать баланс», — рассказала Кожевникова.

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Тимати

Среди фотографий артиста с Рамзаном Кадыровым и Григорием Лепсом в микроблоге рэпера можно встретить и снимки его дочки. В малышке Алисе, которую ему подарила модель Алена Шишкова, Тимати души не чает. И хотя с матерью девочки он разошелся сразу после ее рождения, старается проводить с Алисой как можно больше времени. «Остановить бы момент» — грустно подписал отец кадр, на котором он играет с дочкой.

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Эмин Агаларов

Не так давно певец развёлся с мамой своих двоих сыновей Лейлой Алиевой. Но, тем не менее, Микаил и Али не страдают от того, что папа не живет с ними постоянно. Потому что отец не дает им скучать. На новогодние каникулы Эмин с детишками отправился в Швейцарию на горнолыжный курорт, где учил отпрысков кататься на лыжах. По своему подмосковному поместью семья передвигается на снегоходе — благо, погода позволяет. Так же вся троица с удовольствием проводит время в личном бассейне — дети используют своего звездного отца, как трамплин. Но он вроде не протестует.

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