Звезду советского кино Тамару Семину стилисты сделали на 20 лет моложе
Актриса стала гостьей программы «Модный приговор»
Актриса Тамара Сёмина. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС
Стильным можно и нужно быть в любом возрасте. Вот актриса Марина Яковлева и решила пригласить в программу «Модный приговор», чтобы ее преобразили стилисты звезду советского кино и свою коллегу 78-летнюю Тамару Семину.
«Я обожаю Тамару Петровну с детства. Обожаю ее игру, ее роли, ее красоту. Но в какой-то момент все восторги в ее адрес улетучились — я заметила, что она махнула на себя рукой. На передачи она одевается божественно, но в обычной жизни на нее больно смотреть», — объяснила поступок Яковлева. Сама заслуженная артистка заявила, что готова к переменам.
Тамара Семина стала героиней программы «Модный приговор».
Эвелина Хромченко, «которая знает о моде все и даже больше», сразу деликатно отметила, что Семина одевается очень даже модно и впервые стилистам шоу предстоит преобразить кого-то, кто и без их помощи отлично выглядит.
«Возраст нашей героини все знают. Это потрясающая женщина без каких-либо пластических операций, с совершенно потрясающей фигурой, с замечательной пластикой, живым темпераментом…», — похвалила героиню передачи Хромченко.
Стилисты успешно справились с заданием.
И надо отметить, что стилисты успешно справились с заданием. Гардероб и новый имидж преобразил Тамару Семину на 20 лет. Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.
Киноактриса Тамара Семина в 1964 г. Фотохроника ТАСС
Саму же артистку смутил лишь look с юбкой, но Семина пообещала, что попробует привыкнуть к нему. В конце передачи Семина попросила зрителей не устраивать традиционное голосование и признала, что комплекты, подобранные профессиональными стилистами, подходят ей намного больше.
Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.
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