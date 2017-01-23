Звезду советского кино Тамару Семину стилисты сделали на 20 лет моложе

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 22:45

Звезду советского кино Тамару Семину стилисты сделали на 20 лет моложе

Звезду советского кино Тамару Семину стилисты сделали на 20 лет моложе

Актриса стала гостьей программы «Модный приговор»

Актриса Тамара Сёмина. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Стильным можно и нужно быть в любом возрасте. Вот актриса Марина Яковлева и решила пригласить в программу «Модный приговор», чтобы ее преобразили стилисты звезду советского кино и свою коллегу 78-летнюю Тамару Семину.

«Я обожаю Тамару Петровну с детства. Обожаю ее игру, ее роли, ее красоту. Но в какой-то момент все восторги в ее адрес улетучились — я заметила, что она махнула на себя рукой. На передачи она одевается божественно, но в обычной жизни на нее больно смотреть», — объяснила поступок Яковлева. Сама заслуженная артистка заявила, что готова к переменам.

Тамара Семина стала героиней программы «Модный приговор».

Эвелина Хромченко, «которая знает о моде все и даже больше», сразу деликатно отметила, что Семина одевается очень даже модно и впервые стилистам шоу предстоит преобразить кого-то, кто и без их помощи отлично выглядит.

«Возраст нашей героини все знают. Это потрясающая женщина без каких-либо пластических операций, с совершенно потрясающей фигурой, с замечательной пластикой, живым темпераментом…», — похвалила героиню передачи Хромченко.

Стилисты успешно справились с заданием.

И надо отметить, что стилисты успешно справились с заданием. Гардероб и новый имидж преобразил Тамару Семину на 20 лет. Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.

Киноактриса Тамара Семина в 1964 г. Фотохроника ТАСС

Саму же артистку смутил лишь look с юбкой, но Семина пообещала, что попробует привыкнуть к нему. В конце передачи Семина попросила зрителей не устраивать традиционное голосование и признала, что комплекты, подобранные профессиональными стилистами, подходят ей намного больше.

Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 22:45
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