Звезду советского кино Тамару Семину стилисты сделали на 20 лет моложе

Актриса стала гостьей программы «Модный приговор»

Актриса Тамара Сёмина. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

Стильным можно и нужно быть в любом возрасте. Вот актриса Марина Яковлева и решила пригласить в программу «Модный приговор», чтобы ее преобразили стилисты звезду советского кино и свою коллегу 78-летнюю Тамару Семину.

«Я обожаю Тамару Петровну с детства. Обожаю ее игру, ее роли, ее красоту. Но в какой-то момент все восторги в ее адрес улетучились — я заметила, что она махнула на себя рукой. На передачи она одевается божественно, но в обычной жизни на нее больно смотреть», — объяснила поступок Яковлева. Сама заслуженная артистка заявила, что готова к переменам.

Тамара Семина стала героиней программы «Модный приговор».

Эвелина Хромченко, «которая знает о моде все и даже больше», сразу деликатно отметила, что Семина одевается очень даже модно и впервые стилистам шоу предстоит преобразить кого-то, кто и без их помощи отлично выглядит.

«Возраст нашей героини все знают. Это потрясающая женщина без каких-либо пластических операций, с совершенно потрясающей фигурой, с замечательной пластикой, живым темпераментом…», — похвалила героиню передачи Хромченко.

Стилисты успешно справились с заданием.

И надо отметить, что стилисты успешно справились с заданием. Гардероб и новый имидж преобразил Тамару Семину на 20 лет. Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.

Киноактриса Тамара Семина в 1964 г. Фотохроника ТАСС

Саму же артистку смутил лишь look с юбкой, но Семина пообещала, что попробует привыкнуть к нему. В конце передачи Семина попросила зрителей не устраивать традиционное голосование и признала, что комплекты, подобранные профессиональными стилистами, подходят ей намного больше.

Гости студии отметили, что артистку стало не узнать, настолько поменялся ее образ.