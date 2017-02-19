Звучание гармошек-черепашек могут услышать барнаульцы

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 18:45

Звучание гармошек-черепашек могут услышать барнаульцы

Звучание гармошек-черепашек могут услышать барнаульцы

В художественном музее открылась выставка «Сыпь, тальянка, звонко!» [фото]

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцы

Выставка «Сыпь, тальянка, звонко!» открылась в художественном музее Алтайского края 16 февраля.

Эта экспозиция — своеобразный творческий отчет гармониста, коллекционера Александра Ланина. Он представил традиционные тальянки, хромки, елецкие гармошки, приобретенные в разных уголках России.

— Но особый интерес у коллекционера вызывает развитие производства гармоней в Сибири, в том числе восстановление имен мастеров-гармошечников, — рассказывают в музее. — В частности, центральным экспонатом является тальянка, которую изготовил в 1915 году барнаульский мастер Ковязин, известный далеко за пределами региона.

Александр Юрьевич предстает на выставке и как восстановитель гармоней, и как изготовитель гармошек-черепашек. Самая маленькая гармошка имеет всего три клавиши. Посетители смогут услышать звучание этих миниатюрных инструментов.

Помимо гармоней, гости увидят живописные работы и произведения народных промыслов из собрания музея, отражающие тематику выставки. А участники студии народно-художественного творчества «Солнцеворот» представили образ гармониста в таких материалах, как дерево, текстиль, шерсть.

Во время работы выставки пройдут творческие встречи с Александром Ланиным, вечер памяти гармониста Николая Вавилова (учителя Александра Юрьевича), концерты, масленичные гулянья.

Выставка работает по 2 апреля 2017 года. Адрес: Барнаул, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-28.

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 18:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии