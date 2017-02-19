Звучание гармошек-черепашек могут услышать барнаульцы

В художественном музее открылась выставка «Сыпь, тальянка, звонко!» [фото]

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцы

Выставка «Сыпь, тальянка, звонко!» открылась в художественном музее Алтайского края 16 февраля.

Эта экспозиция — своеобразный творческий отчет гармониста, коллекционера Александра Ланина. Он представил традиционные тальянки, хромки, елецкие гармошки, приобретенные в разных уголках России.

— Но особый интерес у коллекционера вызывает развитие производства гармоней в Сибири, в том числе восстановление имен мастеров-гармошечников, — рассказывают в музее. — В частности, центральным экспонатом является тальянка, которую изготовил в 1915 году барнаульский мастер Ковязин, известный далеко за пределами региона.

Александр Юрьевич предстает на выставке и как восстановитель гармоней, и как изготовитель гармошек-черепашек. Самая маленькая гармошка имеет всего три клавиши. Посетители смогут услышать звучание этих миниатюрных инструментов.

Помимо гармоней, гости увидят живописные работы и произведения народных промыслов из собрания музея, отражающие тематику выставки. А участники студии народно-художественного творчества «Солнцеворот» представили образ гармониста в таких материалах, как дерево, текстиль, шерсть.

Во время работы выставки пройдут творческие встречи с Александром Ланиным, вечер памяти гармониста Николая Вавилова (учителя Александра Юрьевича), концерты, масленичные гулянья.

Выставка работает по 2 апреля 2017 года. Адрес: Барнаул, ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-28.

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru

Звучание гармошек-черепашек смогут услышать барнаульцыФото: Олег УКЛАДОВtrue_kpru