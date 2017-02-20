10 фактов о президентах США
У американцев есть специальный праздник — День президентов США
Ежегодно в третий понедельник февраля США празднуют День президентов (официальное название — День рождения Вашингтона). Праздник является государственным и образован в честь двух выдающихся американских лидеров — Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Рассказываем несколько любопытных фактов о главах американского государства.
Самый молодой президент
Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909). На момент вступления в должность ему было 42 года. Кстати, Джону Кеннеди, 35-му президенту (1961-1963), было на момент избрания 43 года.
Самый пожилой президент
Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989). На момент первой инаугурации ему было 69 лет. Кстати, он известен еще и как актёр, и радиоведущий.
Правил страной всего месяц
Уильям Генри Гаррисон занимал пост президента всего лишь месяц (с 4 марта по 4 апреля 1841 года). 4 апреля — дата его смерти. И он стал первым президентом США, умершим в должности. Причина тому — пневмония, которую он заработал во время инаугурации. В тот день была очень плохая погода.
Правил четыре срока подряд
Это 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. Он правил четыре срока подряд — с 1933 по 1945 год. Самый большой президентский срок в истории Штатов.
Единственный неизбранный президент
38-й президент США (1974 — 1977) Джеральд Форд – единственный, кто не был избран на этот пост в результате выборов. Его назначили после досрочного ухода 37-го президента США Ричарда Никсона.
Единственный президент США, ушедший в отставку
А это как раз 37-й президент США Ричард Никсон. Он занимал пост с 1969 по 1974 год. А в отставку ушел из-за Уотергейтского скандала (история с прослушкой штаба Демократической партии перед выборами).
Первый чернокожий президент
Конечно, это Барак Обама. Он не просто первый чернокожий президент, он еще и первый афроамериканец, выдвинутый на этот пост от одной из двух крупнейших партий. Занимал этот пост два срока подряд — с 2009 по 2017 год.
Единственный беспартийный президент
Первый президент США Джордж Вашингтон не представлял никакую политическую партию. Остальные 44 президента были выдвинуты разными партиями. Большинство – республиканцами и демократами.
Все еще живы
На начало 2017 года в живых остаются пять бывших американских президентов:
92-летний Джимми Картер (годы правления: 1977—1981),
92-летний Джордж Герберт Уокер Буш (1989—1993),
71-летний Билл Клинтон (1993—2001),
71-летний Джордж Уокер Буш (2001—2009),
56-летний Барак Обама (2009—2017).
Умерли в должности
Четыре президента умерли от естественных причин: Уильям Гаррисон (умер в 1841 году), Закари Тейлор (1850), Уоррен Гардинг (1923) и Франклин Рузвельт (1945).
Четыре президента были убиты: Авраам Линкольн (убит в 1865 году), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901) и Джон Ф. Кеннеди (1963).
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