100 дней Трампа: Белый дом похвалил Дональда за «изоляцию России в ООН»

К заслугам президента США также причислен авиаудар по сирийской авиабазе
В Белом доме, подводя итоги первых ста дней администрации президента США Дональда Трампа, одним из достижений неожиданно назвали «изоляцию России в ООН», сообщает RT.
Вероятно, подразумевается голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, которое состоялось 12 апреля. Тогда решение Китая воздержаться «большой дипломатической победой» Дональда Трампа. В Китае это утверждение назвали «мнением американской стороны».
Кроме того, к заслугам президента США причислены санкции против Сирии и Ирана, авиаудар по сирийской авиабазе и работа над изоляцией Северной Кореи. Также Белый дом упомянул строительство стены на границе с Мексикой и сокращение расходов на истребитель F-35.
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