100 дней Трампа: Белый дом похвалил Дональда за «изоляцию России в ООН»

К заслугам президента США также причислен авиаудар по сирийской авиабазе

В Белом доме, подводя итоги первых ста дней администрации президента США Дональда Трампа, одним из достижений неожиданно назвали «изоляцию России в ООН», сообщает RT.

Вероятно, подразумевается голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, которое состоялось 12 апреля. Тогда решение Китая воздержаться «большой дипломатической победой» Дональда Трампа. В Китае это утверждение назвали «мнением американской стороны».

Кроме того, к заслугам президента США причислены санкции против Сирии и Ирана, авиаудар по сирийской авиабазе и работа над изоляцией Северной Кореи. Также Белый дом упомянул строительство стены на границе с Мексикой и сокращение расходов на истребитель F-35.

Материалы по теме