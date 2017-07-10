14 самовыдвиженцев заявилось на выборы в Бийске
Партии пока не выдвинули своих кандидатов
Первые 14 самовыдвиженцов подали документы на участие в выборах седьмого созыва Бийской городской думы, которые пройдут 10 сентября 2017 года.
Так, в качестве самовыдвиженца (по округу № 2) намерен идти Евгений Якуба, в недавнем прошлом возглавлявший администрацию Бийского района. При этом он состоит в партии «Единая Россия».
Среди кандидатов также заместитель начальника по содержанию автомобильных дорог ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» Максим Гербет (№ 3), председатель бийской федерация военно-патриотического и физического воспитания «Патриот» Вадим Останин (№ 5) (глава местного штаба Алексея Навального) и директор ООО «Забава» Александр Третьяков по тому же округу.
Также документы подали председатель совета многоквартирного дома Марина Бурнашова (№ 6), технпический директор ООО «Управляющая организация «Центральная» Евгений Донов (№ 7), председатель Совета территориального кооперативного участка «Рассвет» Владимир Алексеев (№ 8), председатель кооператива «КредитИнвест» Алексей Щербатов (№ 8), временно безработный Андрей Романов (№ 9), директор «УК «Сервис-СТК» Максим Казанин (№ 10), заместитель директор ООО «Сити-Лифт-Центральное» Андрей Таран (№ 10), индивидуальный предприниматель Алексей Ильин (№ 13), председатель организации «Ветеранов воздушно десантных войск и войск специального назначения» Евгений Татарников (№ 14), председатель общественной организации участников военных конфликтов на территории РФ и СНГ» Евгений Дробыш (№ 15) и и.о. директора МУП Бийска «Автостоянка» Николай Кандилаки (№ 15).
Напомним, в Бийске, как и в Барнауле, и Рубцовске, выборы пройдут по смешанной системе. 15 депутатов будет избрано по одномандатным избирательным округам (по которым и выдвигаются указанные выше самовыдвиженцы), еще 15 депутатов по спискам политических партий.
Каждый кандидат должен будет собрать 0,5% подписей избирателей на своем округе, партии — 0,5 % избирателей на территории муниципального избирательного округа.
От сбора подписей освобождены только пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
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