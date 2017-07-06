20 лет во главе угольного сердца России: что нужно знать об Амане Тулееве

Портал Amic.ru подготовил подборку фактов о губернаторе Кемеровской области, возглавившем регион ровно два десятилетия назад

Ровно 20 лет исполняется 1 июля с того момента, как Аман Гумирович Тулеев возглавил угольное сердце России – Кузбасс. Свое нынешнее кресло он занял в тяжелейший момент, который переживала наша страна, коллапсирующая после еще свежего государственного разлома и чувствующая горькое «послевкусие» распада СССР.

Сейчас губернатору Кемеровской области 73 года, совсем недавно он перенес операцию на позвоночнике, но в администрации региона подчеркивают – глава Кузбасса не собирается досрочно уходить с поста и буквально рвется на работу.

Портал Amic.ru к 20-летию губернаторства Амана Тулеева подготовил подборку интересных фактов об этом выдающемся политике федерального масштаба.

Настоящее имя и отчество Тулеева — Амангельды Молдагазыевич. Имя и отчество Аман Гумирович он стал использовать в 60-е годы из соображений благозвучия;

Тулеев почти три десятка лет своей жизни отдал железной дороге. Начав карьеру дежурным по станции, он дослужился до начальника Кемеровской железной дороги;

В свое время Аман Гумирович активно занимался парламентской деятельностью – был депутатом РСФСР, спикером областного совета народных депутатов и членом Совета Федерации;

В 1996 – 1997 годы Тулеев был министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств;

Трижды (!) – в 1991, 1996 и 2000 годах – Тулеев баллотировался в президенты России;

Рейтинг избираемости Тулеева в Кемеровской области потрясает. Так, на губернаторских выборах в 1997 году он набрал 94,5% голосов, в 2001 году — 93,5%, в 2015 году — 96,69%;

За свою карьеру Тулеев зарекомендовал себя, как опытный переговорщик с террористами и бандитами. Так, в 1991 году он помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году вел переговоры с мужчиной, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году губернатор принял участие в операции по обезвреживанию злоумышленника, захватившего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году Тулеев вел переговоры милиционером, угрожавшим взорвать жилой дом. В 2009 года Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке;

Тулеев ежегодно одним из первых среди губернаторов России публикует сведения о своих доходах;

Большую часть личных доходов Тулеев направляет на благотворительность.