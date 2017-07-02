251 избирательный участок откроется на выборах 10 сентября в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 13:46

251 избирательный участок откроется на выборах 10 сентября в Барнауле

251 избирательный участок откроется на выборах 10 сентября в Барнауле

Число участков увеличилось на десять

В Барнауле к выборам 10 сентября 2017 года будет образован 251 избирательный участок. Информация об этом содержится в постановлении администрации Барнаула от 22 июня.

Документ уточняет количество избирательных участков, участков референдума. Так, на территории Барнаула будет образован 251 избирательный участок, участок референдума на пятилетний срок:

43 участка в Железнодорожном районе;
78 — в Индустриальном районе;
50 — в Ленинском районе;
33 — в Октябрьском районе;
47 — в Центральном районе.

По последним данным (на 1 января 2017 года), в Барнауле зарегистрировано 514 тысяч 935 избирателей:

В Железнодорожном районе — 77 950 избирателей.
В Индустриальном — 163 067.
В Ленинском — 108 552.
В Октябрьском — 68 885.
В Центральном — 96 481.

В 2014 году был утвержден 241 избирательный участок. За это время выросло число участков на один в Центральном районе, на девять — в Индустриальном.

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Автор: Александр Июль 2, 2017 13:46
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