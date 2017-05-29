64% американцев считают Россию врагом — опрос

Александр
Автор: Александр Май 29, 2017 23:45

64% американцев считают Россию врагом — опрос

64% американцев считают Россию врагом — опрос

Главным же оппонентом Штатов граждане этой страны считают КНДР

Россию считают врагом США 64% американцев, показал социальный опрос Fox News, передает РИА Новости.

При этом более 70% респондентов полагают, что действующий президент Дональд Трамп видит в РФ союзника. Отвечая на вопрос как, по их мнению, «президент Трамп рассматривает отношения США с Россией», 73% участников опроса высказали уверенность в том, что глава Белого дома видит в РФ союзника.

20% полагают, что Трамп все же расценивает Москву в качестве врага.

Главным же врагом Америки респонденты называют КНДР (93%). Следом идет Иран (80%) и Сирия (76%). Россия с ее 64% оказалась на четвертом месте.

Отмечается, что опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.

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Александр
Автор: Александр Май 29, 2017 23:45
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