«Абсолютная ложь»: Трамп прокомментировал сообщения о связях с Россией

Президент США также задался вопросом, когда закончится «эта глупая возня на деньги налогоплательщиков»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь прокомментировал сообщения о его связях с Россией, назвав это «абсолютной ложью».
«История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?» — заявил глава Белого дома на своей странице в twitter.
Также Трамп напомним, что экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер «подтвердил то, что знают все, включая липовые СМИ: «нет подтверждений» связей России и Трампа».
Напомним, что в американской прессе то и дело всплывают заявления о якобы имеющей место связи Дональда Трампа с РФ.
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