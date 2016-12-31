Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Казурин отправлен в отставку по собственному желанию
Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера республики Олега Казурина. Последний подал в отставку по собственному желанию, пишет Lenta.ru.
Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что несколько чиновников написали заявления об отставке. Некоторые из них были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой.
Издание также пишет, что кроме Казурина своей должности лишился глава службы капитального строительства республики Иван Пойда.
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