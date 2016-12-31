Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 04:45

Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Казурин отправлен в отставку по собственному желанию

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера республики Олега Казурина. Последний подал в отставку по собственному желанию, пишет Lenta.ru.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что несколько чиновников написали заявления об отставке. Некоторые из них были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой.

Издание также пишет, что кроме Казурина своей должности лишился глава службы капитального строительства республики Иван Пойда.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 04:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии