Аксенов досрочно прекратил полномочия вице-премьера Крыма Казурина

Казурин отправлен в отставку по собственному желанию

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера республики Олега Казурина. Последний подал в отставку по собственному желанию, пишет Lenta.ru.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что несколько чиновников написали заявления об отставке. Некоторые из них были отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой.

Издание также пишет, что кроме Казурина своей должности лишился глава службы капитального строительства республики Иван Пойда.