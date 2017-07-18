Актер Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом своего персонажа Голлума

В частности, прозвучал знаменитый твит «covfefe»

Актер Энди Серкис, известный зрителям по фильмам «Властелин колец» и «Хоббит», зачитал твиты голосом своего персонажа. Об этом пишет «Медуза».

Как пишет издание, в частности, зачитал актер зачитал знаменитый твит американского президента про «covfefe» — слово, значения которого никто не знает. «Что такое covfefe, моя прелесть?»— спросил Серкис.

А в начале 2017 года актер Марк Хэмилл зачитал твиты Трампа голосом Джокера.

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