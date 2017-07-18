Актер Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом своего персонажа Голлума

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46

Актер Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом своего персонажа Голлума

Актер Энди Серкис зачитал твиты Трампа голосом своего персонажа Голлума

В частности, прозвучал знаменитый твит «covfefe»

Актер Энди Серкис, известный зрителям по фильмам «Властелин колец» и «Хоббит», зачитал твиты голосом своего персонажа. Об этом пишет «Медуза».

Как пишет издание, в частности, зачитал актер зачитал знаменитый твит американского президента про «covfefe» — слово, значения которого никто не знает. «Что такое covfefe, моя прелесть?»— спросил Серкис.

А в начале 2017 года актер Марк Хэмилл зачитал твиты Трампа голосом Джокера.

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Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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