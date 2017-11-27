Актеру из сериала «Сваты» запрещен въезд на Украину
Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, сообщает Интерфакс-Украина.
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Фото: svati.tv.
«Мы приняли решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АРК», — говорится в ообращении спикера СБУ Елены Гитлянской.
Также она советует организаторам гастролей рэпера Басты (концерт запланирован 1 декабря в Киеве) «срочно обратиться в Службу безопасности Украины, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину».
Гитлянская напомнила, что кроме СБУ, есть еще ряд государственных органов, которые могут принимать решение о запрете въезда в страну.
«Так, пограничники приняли решение о запрете въезда белорусскому рэперу Коржу после информации СБУ, что он нарушил порядок пересечения украинской границы», — привела пример спикер спецслужбы, пишет bfm.ru.
Ранее СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране.Так, согласно документу, они смогут выступать на Украине только с разрешения спецслужб. При этом организаторы гастролей должны подготовить запрос в СБУ для получения информации о наличии или об отсутствии законных оснований «для недопущения». В случае отсутствия уведомления, а также предоставления неполной информации организаторам гастролей грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (6,2-14,4 тысячи долларов).
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