Александр Карлин: «Мои работодатели – президент и жители Алтайского края»

Губернатор уверен, что в своей деятельности необходимо обеспечивать заделы на развитие региона в длительной перспективе

Губернатор Александр Карлин заявил, что у него два главных работодателя – это президент РФ Владимир Путин и жители региона.

«Я считаю, что у меня два основных работодателя – президент Владимир Владимирович Путин и жители Алтайского края», — подчеркнул глава региона.

Говоря о нахождении на своем посту, он также акцентировал внимание на следующем: «Никто не пытается отменить нормы закона, искусственно пролонгировать срок полномочий».

Об этом губернатор высказался в контексте того, что в крае будет завершена программа «80 на 80» и будет инициирована программа «85 на 85», которую, вполне возможно, придется воплощать в реальность уже другим людям.

Губернатор подчеркнул: «Мы не должны забывать об обещаниях. Необходимо создавать системные заделы для того, чтобы регион развивался достойным образом».

По словам губернатора, всегда следует создавать такие предпосылки, «чтобы корабль следовал своим курсом».

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