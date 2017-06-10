Александр Карлин подрос на 7 пунктов в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 71-е место в рейтинге



Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало свежий рейтинг влияния губернаторов.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 71-е место в рейтинге.

«Заметно растут позиции в рейтинге главы Омской области Виктора Назарова (50-е место, плюс 9 пунктов) и губернатора Алтайского края Александра Карлина (71-е место, плюс 7 пунктов). В обоих регионах праймериз «Единой России» в региональных столицах привели к относительной стабилизации ситуации в элитах», — говорится в сообщении АПЭК.

Возглавляет рейтинг, как и месяцем ранее, мэр Москвы Сергей Собянин. Вторая строка рейтинговой таблицы остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На третью строку поднимается губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Последнее, 85-е место занял председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол.