Александр Карлин вручил жителям Алтайского края государственные награды

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 23:45

Александр Карлин вручил жителям Алтайского края государственные награды

Александр Карлин вручил жителям Алтайского края государственные награды

Среди награжденных, к слову, Сергей Бенслер и Павел Нестеров

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 31 мая, вручил 34 жителям региона награды. Причем 17 из них — государственного уровня.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди представленных к награде — труженики сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, представители рабочих специальностей, а также сферы здравоохранения, образования, спорта и др.

Александр Карлин отметил, что церемония награждения проходит в последний день мая, когда еще свежи воспоминания о главном празднике нашей страны — Дне Победы.

«На территории Алтайского края во время Великой Отечественной войны не велись боевые действия, но наши земляки в составе сибирских дивизий сражались на самых трудных участках фронта. А труженики эвакуированных заводов и фабрик, полей, бескорыстные герои, работавшие по 12 часов в сутки, бесперебойно снабжали Советскую армию алтайским хлебом, крупами, продукцией военного назначения. Их беспримерный подвиг прославил наш край как надежный промышленный и продовольственный тыл государства. Память о героях тех лет —  в сегодняшних достижениях потомков, в славных традициях трудовых династий и преемственности в профессиях», — подчеркнул он.

Награды, к слову, получили заведующий неврологическим отделением городской больницы №8 города Барнаула Александр Кандрин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Колос» Локтевского района Сергей Бенслер, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

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Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 23:45
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