Александр Лукашенко привез на форум в Пекин своего 12-летнего сына

Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 20:45

Александр Лукашенко привез на форум в Пекин своего 12-летнего сына

Александр Лукашенко привез на форум в Пекин своего 12-летнего сына

Мальчик подарил шкатулку жене председателя КНР Пэн Лиюань

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с 12-летним сыном на форум «Один пояс — один путь», который открылся в воскресенье, 14 мая, в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко и его сын сфотографировались вместе c председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Затем школьник подарил жене председателя КНР шкатулку, а она, в свою очередь, поцеловала  его в обе щеки.

Отметим, это не первый случай, когда Николай Лукашенко вместе с отцом приезжает на мероприятие. Два года назад он сопровождал отца в Пекине по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии. 

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Александр
Автор: Александр Май 19, 2017 20:45
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    андрей

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  • Селивёрстов Владимир Николаевич

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