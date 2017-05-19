Александр Лукашенко привез на форум в Пекин своего 12-летнего сына

Мальчик подарил шкатулку жене председателя КНР Пэн Лиюань

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с 12-летним сыном на форум «Один пояс — один путь», который открылся в воскресенье, 14 мая, в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко и его сын сфотографировались вместе c председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. Затем школьник подарил жене председателя КНР шкатулку, а она, в свою очередь, поцеловала его в обе щеки.

Отметим, это не первый случай, когда Николай Лукашенко вместе с отцом приезжает на мероприятие. Два года назад он сопровождал отца в Пекине по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии.