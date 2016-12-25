Александр Романенко возглавил «Единую Россию» в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 08:45

Александр Романенко возглавил «Единую Россию» в Алтайском крае

Александр Романенко возглавил "Единую Россию" в Алтайском крае

Почти девятилетняя эпоха правления Бориса Трофимова завершена

Алтайские единороссы переизбрали главу регионального отделения партии. Им, как и анонсировало ИА «Амител» , стал 57-летний Александр Романенко. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря.

Делегаты голосовали за две кандидатуры: Александр Романенко и Павел Нестеров. За Романенко проголосовало большинство: 165 делегатов. За Нестерова – шестеро.

Александр Романенко с октября 2016 года является председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. В АКЗС он с 1998 года.

Павел Нестеров — уполномоченный по правам бизнесменов в Алтайском крае. Он был «техническим» кандидатом, как альтернатива согласованному Романенко.

Новый секретарь регионального отделения переизбран на пять лет.

С 2008 года и до сих пор этот пост занимал еще один единоросс и депутат со стажем Борис Трофимов. Сейчас он является главой фракции «Единая Россия» и возглавляет комитет по местному самоуправлению АКЗС, с 1997 года возглавляет Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

О том, что партию перед масштабными муниципальными выборами 2017 года возглавит Романенко, а не Трофимов, стало известно буквально накануне конференции. До сих пор Трофимов считался главным кандидатом, которому не могли найти замену.

Однако, по информации наших источников, руководство партии осталось недовольно низким результатом «ЕР» на выборах в Госдуму в Алтайском крае в 2016 году. Партия набрала всего 35 % голосов. Есть вопросы и к качеству функционирования партструктуры. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 08:45
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