Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 23:45

Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ

Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ

Данная мера поможет избежать чрезмерных расходов на государственное управление

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР), предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в России, сообщает «Коммерсант».

Сделать это команда Кудрина предлагает в рамках реформы государственного управления. По мнению инициаторов, данная мера поможет на треть сократить расходы на содержание чиновничества.

Заменить выпадающих чиновников предлагается путем повышения уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%.

«Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, то есть примерно на 30%», — информирует о предложении Кудрина издание.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии