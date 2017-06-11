Алексей Кудрин предлагает сократить треть чиновников в России — СМИ

Данная мера поможет избежать чрезмерных расходов на государственное управление
Экс-министр финансов Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦСР), предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в России, сообщает «Коммерсант».
Сделать это команда Кудрина предлагает в рамках реформы государственного управления. По мнению инициаторов, данная мера поможет на треть сократить расходы на содержание чиновничества.
Заменить выпадающих чиновников предлагается путем повышения уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%.
«Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, то есть примерно на 30%», — информирует о предложении Кудрина издание.
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