Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 05:45

Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова

Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова

Навальный говорит, что эти дебаты могут организовать РБК и «Дождь»

Оппозиционер Алексей Навальный ответил согласием на участие в дебатах с бизнесменом Алишером Усмановым, пишет «Интерфакс».

«Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на «вы»). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», — отметил оппозиционер.

По словам Навального, эти дебаты могут организовать РБК и «Дождь».

Как сообщало ИА «Амител» , ранее бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному. Он обращался к Навальному на «ты» и обвинял его в клевете. Также бизнесмен в своем послании рассказал, сколько лет и за что он отсидел в тюрьме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту тему.

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Автор: Александр Май 24, 2017 05:45
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