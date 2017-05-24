Алексей Навальный пригласил на дебаты Алишера Усманова

Навальный говорит, что эти дебаты могут организовать РБК и «Дождь»



Оппозиционер Алексей Навальный ответил согласием на участие в дебатах с бизнесменом Алишером Усмановым, пишет «Интерфакс».

«Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на «вы»). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», — отметил оппозиционер.

По словам Навального, эти дебаты могут организовать РБК и «Дождь».

Как сообщало ИА «Амител» , ранее бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному. Он обращался к Навальному на «ты» и обвинял его в клевете. Также бизнесмен в своем послании рассказал, сколько лет и за что он отсидел в тюрьме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту тему.