Алексея Навального вновь признали виновным по делу «Кировлеса»

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 19:45

Алексея Навального вновь признали виновным по делу «Кировлеса»

Алексея Навального вновь признали виновным по делу "Кировлеса"

Новый приговор по «Кировлесу» закрывает политику дорогу на выборы

Суд вновь признал политика Алексея Навального виновным по делу «Кировлеса» — такой вердикт закрывает для него дорогу на президентские выборы.

Как передает «Интерфакс», в приговоре сказано, что Навальный «организовал хищение чужого имущества».

Сторона гособвинения ранее просила приговорить политика к пяти годам условного срока, а второго фигуранта дела Петра Офицерова — к четырем годам условного срока.

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Напомним, в ноябре прошлого года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вердикт в отношении Навального и отправил материалы на новое рассмотрение. В итоге оппозиционер получил возможность избираться. В декабре политик официально заявил о намерении баллотироваться в президенты России.

Однако новый приговор после вступления в силу закрывает ему дорогу на выборы.

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«Согласно закону о выборах, осужденный по тяжкой статье — а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой — лишается права баллотироваться», — цитирует «Интерфакс» слова адвоката политика Ольги Михайловой.

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 19:45
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