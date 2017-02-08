Алексея Навального вновь признали виновным по делу «Кировлеса»

Новый приговор по «Кировлесу» закрывает политику дорогу на выборы

Суд вновь признал политика Алексея Навального виновным по делу «Кировлеса» — такой вердикт закрывает для него дорогу на президентские выборы.

Как передает «Интерфакс», в приговоре сказано, что Навальный «организовал хищение чужого имущества».

Сторона гособвинения ранее просила приговорить политика к пяти годам условного срока, а второго фигуранта дела Петра Офицерова — к четырем годам условного срока.

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Напомним, в ноябре прошлого года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вердикт в отношении Навального и отправил материалы на новое рассмотрение. В итоге оппозиционер получил возможность избираться. В декабре политик официально заявил о намерении баллотироваться в президенты России.

Однако новый приговор после вступления в силу закрывает ему дорогу на выборы.

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«Согласно закону о выборах, осужденный по тяжкой статье — а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой — лишается права баллотироваться», — цитирует «Интерфакс» слова адвоката политика Ольги Михайловой.