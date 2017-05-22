Алтайская «Справедливая Россия» не ждет «грязных» выборов в 2017 году

Партия подобрала уже 700 кандидатов

Предвыборная кампания в муниципалитетах Алтайского края в 2017 году будет намного чище, чем в предыдущие годы. Такое мнение высказал Секретарь бюро регионального отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев на пресс-конференции во вторник, 16 мая.

По его словам, этот тренд заметен еще с прошлых выборов.

Владислав Вакаев сообщил, что сегодня партия имеет в регионе около семи процентов своих представителей от общего числа муниципальных депутатов в Алтайском крае. На новые выборы пойдут около 300 действующих парламентариев от СР. Всего кандидатов на сегодняшний день набрано около 700 человек. Полный список будет готов в июле.

Кстати, в феврале 2017 года на пресс-конференции лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев говорил, что партия к выборам подготовит 2,5 тысячи кандидатов.

Имен в партии пока не называют – опасаются давления на кандидатов.

Известны только некоторые из них. Например, в Барнаульскую городскую думу явно пойдет действующий депутат Оксана Молодых. Второй депутат фракции СР в БГД — Вячеслав Банщиков — давно перестал принимать участие в жизни партии, так что на выборы, скорее всего, не пойдет. Сейчас руководство выбирает, кто возглавит список в БГД: депутаты АКЗС Владислав Вакаев, Александр Молотов, Людмила Суслова или Оксана Молодых.

В Бийске на выборы идет местный партийный костяк: депутаты Олег Гузеев, Сергей Пивоваров, Жанна Нечитайло.

В Рубцовске – активный справедливоросс Евгений Шуляк и некие новые лица. В Заринске тоже будут новички.

Наиболее сильными свои позиции справедливороссы считают в Чарышском, Усть-Пристанском, Троицком, Бийском, Алтайском районах.

Вакаев признал: подбирать кандидатов непросто. «Кто-то разочаровался в статусе «муниципальный депутат». Кого-то от депутатства отталкивает необходимость предоставления деклараций о доходах», — отметил политик.

После выборов партия намерена выдвигать своих кандидатов на конкурсы по главе города как минимум в Барнауле, Бийске, Заринске.

В 2017 году в Алтайском крае пройдут выборы почти во всех городах и районах. Население выберет более шести тысяч местных депутатов и глав.

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