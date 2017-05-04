Алтайские единороссы перенесли штаб-квартиру

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 20:45

Алтайские единороссы перенесли штаб-квартиру

Алтайские единороссы перенесли штаб-квартиру

Скорее всего, партия покинула здание банкротящегося «Стройгаза» после разлада с его руководителем

Алтайское отделение партии «Единая Россия» завершило переезд в новое помещение. Несколько последних лет его штаб-квартира располагалась по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 118. Новый адрес — Барнаул, улица Ползунова, 26.

В трехэтажном здании на Ползунова, как указано в системе «Дубль-гис», располагается 26 организаций, в основном небольшие частные компании. Здесь же находится Алтайский краевой союз потребительских сообществ, который возглавляет бывший депутат регионального парламента, единоросс Виктор Красилов.  

Больше о партии в проекте «Единая Россия. Перезагрузка«.

Новый офис, как рассказали в «ЕР», больше предыдущего.

По нашей информации, партия сама приняла решение переехать на новое место. Но по каким причинам? Возможно, после смены руководства и проведения так называемой «перезагрузки».

Не исключено, что дело в разладе партии и топ-менеджеров банкротящейся строительной компании «Стройгаз» Сергея Белоусова и Всеволода Кондратьева. Здание на Комсомольском принадлежит этой компании. Белоусов хоть и стал снова сенатором от законодательной власти региона, где большинство  — единороссы, но не вошел в обновленный Президиум политсовета партии и сложил полномочия президента Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития партии. Не имеет сейчас руководящих постов и депутат АКЗС Кондратьев, который также не вошел в новый Президиум.

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Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 20:45
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