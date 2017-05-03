Алтайские справедливороссы провели первомайское шествие и митинг под дождем

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 15:45

Первомай под желтыми флагами был по погоде коротким

Алтайские справедлироссы провели 1 мая шествие и митинг в центре Барнаула. Начавшийся дождь не позволил выступать слишком долго. Участие в мероприятиях партии, по оценкам корреспондента ИА «Амител» приняло около 300 человек.

Шествие «Справедливой России» началось в 9 утра от площади Октября, откуда 30-ю минутами ранее шествием пошли коммунисты. В 9:30 «СР» провела небольшой митинг на площади Ветеранов.

По словам Секретаря Бюро регионального отделения партии Владислава Вакаева, в этом году было принято отказаться от традиционной маёвки, «потому что не до веселья». Напомним, что 1 мая 2016 года «Справедливая Россия» отметила в Барнауле песнями и плясками.

«Сразу после выборов, как мы и предупреждали, партия власти начала наступление на права и свободы людей: это законы об урезании социальных льгот, оптимизация учреждений здравоохранения и образования. И все это на фоне непомерного роста цен и тарифов», — сказал Вакаев.

Он и остальные выступающие потребовали реального роста доходов населения, борьбы с коррупцией, принятия законов, которые предлагает «Справедливая Россия».

Депутат АКЗС Александр Молотов напомнил, что именно справороссы уже не один год добиваются расширения льгот «детям войны».

Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых сказала с трибуны об «убийственной дешевизне труда, безработице, коммунальном и налоговом удушье».

«Есть два варианта: смириться или бороться. Я думаю, что мы с вами будем бороться, мы одна команда», — призвала она.

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Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 15:45
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