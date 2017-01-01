Алтайский думец Александр Терентьев отмечает 56-летие

Александр
Автор: Александр Январь 1, 2017 15:45

Алтайский думец Александр Терентьев отмечает 56-летие

Алтайский думец Александр Терентьев отмечает 56-летие

Он является бессменным лидером «Справедливой России» в Алтайском крае уже 10 лет

Депутат Госдумы последних трех созывов, лидер реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Александр Терентьев отмечает в первый день нового года свой 56-летний день рождения.

«Великий русский писатель, наш земляк Василий Макарович Шукшин сформулировал один важный принцип: «Жить по правде». Вот этому принципу всегда следует Александр Васильевич Терентьев. Уже десять лет я плечо к плечу работаю с ним. И каждый раз  убеждаюсь в том, насколько он последователен в своем стремлении жить по правде. Сдержать слово, помочь слабому, откликнуться на чужую беду, начать борьбу против несправедливости – это все про него. Вот почему я от всей души поздравляю Александра Васильевича с днем рождения и желаю оставаться таким же, сохраняя этот непростой курс. А для этого нужны силы, энергия, здоровье, а еще крепкий тыл в лице любящей супруги и надежных сыновей. Чего я, разумеется, так же желаю нашему лидеру», — поздравил его секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев.

Александр Терентьев, напомним, прошел в седьмой созыв ГД по итогам выборов 18 сентября 2016 года. Он шел и как одномандатник по одному из округов Алтайского края, и как списочник. Прошел только как списочник.

Кроме того, в конце 2016 года он был переизбран руководителем реготделения партии в регионе в третий раз.

Во главе местного отделения партии он с момента ее основания – с 2006 года.

ИА «Амител» также поздравляет Александра Терентьева как с днем рождения, так и с наступившим 2017 годом, и желает ему как политических успехов, так и житейских радостей. 

Александр Васильевич Терентьев родился 1 января 1961 года. в селе Карабидай Щербактинского района Павлодарской области. Окончил профучилище, Ноябрьский нефтяной техникум, Крымский Государственный Таврический Национальный Университет по специальности «менеджмент организации». Служил в армии.  Работал в Сургутском управлении технологического транспорта, затем в производственном объединении «Ноябрьскнефтегаз».
В 90-х годах организовал компанию «НафтаСиб». В 2000 году возглавил Совет директоров ООО «П.Ф.К. – Дом». В 2001 года становится президентом ООО «Алтайхолод».

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Автор: Александр Январь 1, 2017 15:45
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