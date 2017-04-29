Алтайский губернатор Карлин повысил позиции в рейтинге глав регионов

Он вошел в число 40 наиболее эффективно работающих руководителей регионов

Губернатор Алтайского края Александр Карлин вошел в число 40 наиболее эффективно работающих руководителей регионов по итогам марта и апреля, сообщает официальный сайт региона.

Топ составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Эксперты позитивно оценили работу главы региона в направлении продвижения его туристического потенциала.

«Заслуги Александра Богдановича были признаны недавно созданной Туристической ассоциацией регионов, чей координационный совет он возглавил. Отмечается большое внимание Александра Карлина к теме экологии, созданию новых очистных сооружений, мониторингу ситуации. Не случайно в исследовании «Зеленого патруля» Алтайский край по итогам зимы признан одним из наиболее благоприятных с экологической точки зрения регионов. Это, безусловно, выигрышный для Александра Карлина факт», — цитирует неназванных экспертов пресс-служба региональной администрации.

Также отмечается, что еще одним важным событием в марте-апреле было получение Алтайским госуниверситетом статуса опорного вуза. Позитивно восприняли эксперты заявление губернатора о выделении муниципалитетам в 2017 году 403 млн рублей на приведение в порядок местных дорог и 134 млн рублей — на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, живущих в сельской местности.